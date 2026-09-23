У Трампа зробили гучну заяву про переговори і фінал війни в Україні

Венс, Трамп і Рубіо. / © Associated Press

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Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наразі домовленості про енергетичне перемир’я між Україною і Росією немає. Водночас війна закінчиться не «військовою перемогою» однієї зі сторін.

Про це американський посадовець висловився в інтерв’ю радіостанції WABC.

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За словами Рубіо, «ця війна не на користь жодній зі сторін». Він акцентував на тому, що завершення війни відбудеться не через військову перемогу однієї зі сторін, а «завдяки домовленостям, досягнутим шляхом переговорів».

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«Я маю на увазі, що вони (Україні і РФ — Ред.) не досягають успіхів у цій війні. Просто не досягають. Тому припинити її було б цілком логічно… Вона не закінчиться якоюсь нищівною військовою перемогою однієї зі сторін над іншою. Вона закінчиться шляхом досягнення домовленості за підсумками переговорів», — заявив Рубіо.

Водночас держсекретар зауважив, що у зовнішній політиці та подібних питаннях не завжди реалізується навіть те рішення, яке здається логічним і доцільним. Він також пояснив, президента Дональда Трампа: якщо США матимуть можливість вплинути на ситуацію та допомогти подолати розбіжності між сторонами, то лідер американців, зі слів Рубіо, готовий скористатися такою можливістю.

«Очевидно, що сьогодні ми перебуваємо не там. Сподіваюся, що це зміниться. Думаю, зрештою так і буде. У якийсь момент ця війна має закінчитися. І війна в Україні завершиться шляхом укладення домовленості за підсумками переговорів… І чим раніше це станеться, тим менше людей загине і тим менше буде руйнувань», — наголосив держсекретар.

Мирні переговори — останні новини

Президент Володимир Зеленський після переговорів з американський колегою Дональдом Трамплм заявив, що готовий у будь-який час сісти за стіл переговорів із «фюрером» Володимиром Путіним. Також глава держави закликав діяти якнайшвидше.

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Водночас сам Трамп зробив неоднозначну заяву про повернення українських територій. Він висловився, мовляв «гадає», що Київ і Москва «укладуть угоду, але не хочу казати, що це за угода».

Своєю чергою, у Кремлі нахабно заявляють, що буцімто РФ чекає на відновлення переговорів у тристоронньому форматі. Водночас він висловився, що наразі жодних реальних зрушень у цьому напрямку немає.

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