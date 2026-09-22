"Якби вона у нас була": Трамп дещо згадав перед зустріччю із Зеленським

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп перед особистою зустріччю з главою України Володимиром Зеленським на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку відповів журналістам на низку запитань, частина яких не стосувалася України.

Про це пише Newsweek.

Реклама

Зокрема, Трамп згадав про будівництво нової бальної зали в Білому домі. За його словами, він хотів би, щоб об’єкт уже був готовий до майбутнього візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна.

Реклама

«Він любить Китай, я люблю США — так воно і є, але завтрашній вечір — це велика подія, усі хочуть там бути. Я хотів би, щоб у нас уже був бальний зал. Якби він у нас був, ми могли б прийняти 2000 людей», — сказав Трамп.

Що Трамп сказав про зустріч із Зеленським

Перед початком переговорів президент США позитивно охарактеризував свої відносини із Зеленським. За словами Трампа, вони «дуже міцні».

Він також заявив, що сторони намагаються знайти «рішення» щодо війни між Україною та Росією.

Зеленський зі свого боку подякував Трампу за підтримку, а також спецпредставнику США Стіву Віткоффу та зятю президента США Джареду Кушнеру, які брали участь у роботі над переговорами.

Реклама

Український президент висловив думку, що певного рішення щодо війни вдасться досягти до зими. Трамп зі свого боку зазначив, що до цього процесу залучений і президент Росії Володимир Путін.

«Я думаю, щось станеться», — сказав Трамп.

Водночас Зеленський під час короткого спілкування із журналістами майже не коментував переговори, зауважило видання.

Трамп зазначив, що більше інформації могло б прозвучати після їхньої особистої розмови.

Реклама

Трамп відповів на запитання про можливий конфлікт Росії з Європою

Американського президента також запитали про занепокоєння в Європі, зокрема у Великій Британії, щодо можливого прямого конфлікту Росії з європейськими країнами.

«Я думаю, все буде гаразд», — відповів Трамп. Водночас він додав, що Великій Британії слід бути обережною у тому, як вона діє в цій ситуації.

Що відбувається з бальною залою Білого дому

Будівництво нової бальної зали Білого дому триває. Раніше Верховний суд США дозволив адміністрації продовжити роботи після юридичних оскаржень проєкту.

Трамп заявив, що проєкт реалізують у межах бюджету та випереджають запланований графік. За даними Newsweek, президент неодноразово робив такі заяви протягом будівництва.

Нова бальна зала має замінити старе Східне крило Білого дому, яке знесли у жовтні 2025 року.

Трамп давно заявляв про необхідність такого приміщення, зокрема для проведення державних заходів і прийому великої кількості гостей під час офіційних візитів.

Критики проєкту стверджували, що адміністрація Трампа не пройшла належні процедури для його затвердження та поспішила зі знесенням Східного крила, щоб уникнути додаткової уваги до проєкту.

Нагадаємо, що цього тижня Трамп має прийняти у Вашингтоні Сі Цзіньпіна. Очікується, що сторони обговорять розвиток відносин між США та Китаєм на тлі торговельної напруженості. За даними Білого дому, державний обід для китайського лідера проведуть у Східній кімнаті, оскільки новий бальний зал ще не готовий.

Новини партнерів