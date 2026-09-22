Енергетичне перемир’я, Путін і роль Сі Цзіньпіна: про що Зеленський говорив із Трампом за зачиненими дверима

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом український президент Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами і розповів про підсумки переговорів.

ТСН.ua зібрав головні заяви президента України за результатами зустрічі із очільником Білого дому.

Реклама

Путін не досягає успіху на полі бою

Володимир Зеленський заявив, що очільник Кремля Володимир Путін не може досягти перемоги у війні проти України на полі бою. За словами українського президента, через це Кремль намагається послабити підтримку Києва та розділити західні країни.

Реклама

«Путін не може завоювати навіть Донбас у війні з Україною, тож він починає розділяти країни Заходу, щоб зменшити підтримку Україні», — заявив Зеленський.

Зеленський також пояснив, чому, на його думку, Путіну важливо демонструвати російському суспільству результати війни.

«Для нього це проблема, бо йому треба показати своєму суспільству… Коли у тебе мільйон людей на території іншої країни, 32–33 тисячі [військових] гинуть щомісяця, як ти можеш пояснити, що у тебе немає перемог?» — сказав президент.

Україна та США говорять про енергетичне перемир’я

Зеленський запевнив, що під час переговорів із Трампом не йшлося про те, щоб Україна в односторонньому порядку припинила завдавати ударів.

Реклама

«Ні, сьогодні не звучало жодних прохань в односторонньому порядку, щоб Україна припинила удари. Навпаки, ми говоримо, що можемо зробити з цією ситуацією. Ми говоримо про енергетичне перемир’я», — сказав президент.

Він наголосив, що Україна не розпочинає удари першою, а відповідає на російські атаки.

Зеленський назвав умову до енергетичного перемир’я

Також він запевнив, що Україна готова до енергетичного перемир’я, якщо Росія чинитиме дзеркально та відмовиться від своїх ударів.

«Звісно, ми готові припинити удари по їхніх НПЗ та енергетичній інфраструктурі, якщо вони не битимуть по нашій енергетиці. Ми готові не бити впродовж місяця. І це стосується всього. Якщо ми не атакуємо енергетику, то всю енергетику, це наша пропозиція. Але я не знаю позицію Росії щодо цього», — зазначив він.

Реклама

Зеленський також пояснив, за яких умов Україна готова була б відмовитися від ударів по російській паливній інфраструктурі.

«Якщо ви хочете, щоб ми не відповідали ударами по виробництву дизеля, нафтопереробці тощо — ми не будемо. Ми не проти. Ми відповідальні. Я не хочу грати в ігри. Він атакує нас — ми відповідаємо», — заявив президент України.

Переговори з Путіним: що запропонував Трамп

Зеленський заявив про готовність у будь-який час провести особисту зустріч із російським очільником Володимиром Путіним. За його словами, під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом американський лідер пообіцяв зробити все можливе для завершення війни.

Зеленський вважає, що одним із ключових кроків може стати зустріч у форматі трьох сторін, під час якої лідери зможуть обговорити важливі питання та спробувати припинити бойові дії.

«Так, я готовий зустрітися з Путіним. Я казав, у будь-який час. Я думаю, що ми всі маємо рухатися якомога швидше», — наголосив президент.

За словами Зеленського, дипломатичний шлях до завершення війни передбачає безпосередній діалог між сторонами.

Президент України наголосив, що для припинення війни сторонам необхідно перейти до реальних переговорів, незалежно від їхнього ставлення одна до одної.

«Якщо ви хочете закінчити війну — закінчіть. Якщо ви говорите, що треба закінчити війну через діалог, це означає, що треба зустрітися і говорити. Смійтеся, не смійтеся, ненавидьте, хочете закінчити війну — сідайте, говоріть і закінчуйте», — резюмував Зеленський.

Зеленський хоче залучити Сі Цзіньпіна до мирних перемовин з РФ

Зеленський пояснив, що не впевнений у готовності Росії до переговорів. Тому, на його думку, для тиску на Москву варто залучити не лише США та європейські країни, а й Китай.

За словами президента України, Трамп прагне зупинити війну, а тому участь Китаю може вплинути на позицію Кремля.

«Він (Трамп — Ред.) хоче зупинити війну… Завтра президент Трамп зустрінеться з лідером Китаю. Я відверто сказав президенту (Трампу — Ред.), що якщо він також залучить президента (Китаю Сі Цзіньпіна — Ред.), той вплине на Путіна», — сказав Зеленський.

Зеленський очікує від Трампа «пекельних санкцій» проти РФ

Також український президент висловив сподівання, що Трамп зрештою застосує проти Росії так звані «пекельні санкції», передбачені законопроєктом Грема.

На думку Зеленського, якщо російський президент Володимир Путін не продемонструє реальних кроків до деескалації, США можуть застосувати цей інструмент тиску.

«Застосувати цей інструмент», — зазначив Зеленський, говорячи про можливі санкції проти РФ.

Зеленський про зняття санкцій з двох олігархів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з двох російських олігархів зняли санкції. За його словами, один із них має українське коріння.

Глава держави наголосив, що Росія й надалі намагатиметься обходити санкційні обмеження, використовуючи суди, законодавство, бізнес та інші механізми. Він не уточнив імен російських бізнесменів, із яких зняли санкції.

Зеленський зазначив, що Росія продовжуватиме шукати способи послабити санкційний тиск.

«Що робити? Блокувати це, боротися з цим», — сказав президент.

Він також повідомив, що вже обговорив питання обходу санкцій та їхнього зняття з європейськими партнерами.

Україна потребує Patriot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із головних питань під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом було посилення української протиповітряної оборони.

За його словами, Україна готується до можливого продовження війни взимку та просить у США так званий «зимовий пакет» Patriot і ракет до цих систем.

«Ми маємо підготуватися до війни, тому що якщо війна буде тривати і взимку, ми просимо про дві речі. Це зимовий пакет Patriot, ракет до Patriot. Вони розуміють, що нам потрібно, і розуміють обсяг наших потреб», — сказав Зеленський.

Президент не уточнив, про яку саме кількість систем чи ракет йдеться.

Зустріч Зеленського та Трампа — що відомо

Нагадаємо, 22 вересня президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрілися та провели зустріч на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Серед тем зустрічі були:

завершення війни,

удари України по російських НПЗ,

ймовірна зустріч Трампа та Путіна,

виробництво ракет Patriot в Україні,

мирна угода між Україною та РФ.

Новини партнерів