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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Зеленський і Трамп проводять переговори у Нью-Йорку: перші кадри та заяви (відео)

Під час зустрічі Зеленський висловив оптимістичне сподівання закінчити війну до зими, а Дональд Трамп вважає, що Україна та РФ зможуть укласти мирну угоду.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрілися та проводять переговори на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Онлайн-трансляцію проводить Офіс президента.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в Генасамблеї ООН. Під час 81-ї сесії Генеральної Асамблеї український лідер планує провести близько 20 зустрічей, ключова з яких — з американським лідером Дональдом Трампом. Головними темами є:

  • безпекові рішення,

  • посилення української ППО,

  • можливе енергетичне перемир’я.

Головні цитати з зустрічі президентів:

  • «Сподіваюся, ми зможемо закінчити цю війну до зими, і Трамп у цьому допоможе», — Зеленський.

  • «У мене хороші відносини з Зеленським. Ми разом шукаємо рішення, як закінчити війну», — Трамп.

  • «Вони дуже хороші бійці. Вони можуть пишатися собою», — Трамп.

  • «Гадаю, вони укладуть угоду. Я не хочу казати, що це за угода», — Трамп.

  • «Це також серйозно б’є по ціні на дизельне пальне — вона досить суттєво зросла, але ми ще поговоримо про це», — Трамп.

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