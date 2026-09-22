Зеленський і Трамп проводять переговори у Нью-Йорку: перші кадри та заяви (відео)

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрілися та проводять переговори на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Онлайн-трансляцію проводить Офіс президента.

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Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в Генасамблеї ООН. Під час 81-ї сесії Генеральної Асамблеї український лідер планує провести близько 20 зустрічей, ключова з яких — з американським лідером Дональдом Трампом. Головними темами є:

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безпекові рішення,

посилення української ППО,

можливе енергетичне перемир’я.

Головні цитати з зустрічі президентів:

«Сподіваюся, ми зможемо закінчити цю війну до зими, і Трамп у цьому допоможе», — Зеленський.

«У мене хороші відносини з Зеленським. Ми разом шукаємо рішення, як закінчити війну», — Трамп.

«Вони дуже хороші бійці. Вони можуть пишатися собою», — Трамп.

«Гадаю, вони укладуть угоду. Я не хочу казати, що це за угода», — Трамп.

«Це також серйозно б’є по ціні на дизельне пальне — вона досить суттєво зросла, але ми ще поговоримо про це», — Трамп.

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