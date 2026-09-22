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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Їжа
Кількість переглядів
332
Час на прочитання
3 хв

Як посмажити рибу: всі секрети приготування коропа на сковороді

Як смачно посмажити коропа: секрет цілих шматків і хрусткої скоринки.

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
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Як посмажити рибу

Як посмажити рибу

Смажена риба може мати ідеальний вигляд на сковороді, але варто спробувати її перевернути — і шматочки починають розпадатися. Особливо часто так трапляється з великою рибою, нарізаною товстими порційними шматками. Виявляється, багато залежить не лише від температури сковороди чи панірування, а й від того, що зробити з рибою ще напередодні смаження.

Розповідаємо, як посмажити великого коропа вагою 3 кг на сковороді.

Спочатку добре обсушіть рибу

Після чищення і підготовки на поверхні риби залишається вода. Перед нарізанням її потрібно ретельно прибрати паперовими рушниками.

Обсушують тушку з обох боків, намагаючись прибрати якомога більше вологи. Це перший етап підготовки риби до подальшого соління і смаження.

Якими шматками нарізати коропа

Дрібнити великого коропа не потрібно. Тушку нарізають поперек на шматки приблизно 3–4 см завширшки, а великі шматки додатково розрізають навпіл.

Так виходять досить великі порційні шматочки, які зручно обсмажувати на сковороді.

Головний секрет — посолити рибу заздалегідь

Саме цей етап допомагає підготувати великі шматки до смаження. Рибу потрібно добре посолити з усіх боків, після чого перемішати, щоб сіль рівномірно розподілилася.

Потім шматки складають у ємність так, щоб рідина, яка виділятиметься під дією солі, могла стікати вниз. Рибу накривають плівкою та залишають у холодильнику на всю ніч.

За цей час великі шматки встигають просолитися, а сіль витягує частину вологи. М’якоть стає щільнішою, завдяки чому з рибою легше працювати під час смаження і вона краще зберігає форму.

Саме тому великого коропа не варто солити безпосередньо перед тим, як покласти на сковороду. Для невеликої риби швидке соління ще може бути достатнім, а товстим шматкам потрібен час.

Жодних інших спецій на цьому етапі додавати не потрібно.

Що додати до борошна

Наступного дня додатково солити коропа вже не потрібно. Для панірування знадобляться 3 столові ложки борошна та 1 чайна ложка копченої паприки.

Борошно ретельно перемішують із паприкою, після чого кожен шматок риби добре обкачують у цій суміші з усіх боків.

Копчена паприка надає готовій рибі додаткового аромату й смаку, а борошно під час смаження утворює рум’яну скоринку.

Скільки олії наливати на сковороду

Сковороду спочатку добре розігрівають, а потім наливають приблизно 150 мл олії. Економити її в цьому разі не варто. Олії має бути достатньо, щоб вона діставала не лише до нижньої частини шматків, а й частково до їхніх боків.

Олії дають нагрітися, після чого викладають запаніровану рибу. Якщо під час приготування кількох партій її стає замало, можна долити ще, дочекатися нагрівання і лише тоді продовжувати смаження.

Як смажити, щоб шматки не розпалися

Рибу смажать на сильному вогні та без кришки. Спочатку треба дати добре підрум’янитися одному боку й не намагатися постійно рухати шматки по сковороді.

Коли знизу сформувалася скоринка, кожен шматок акуратно перевертають та обсмажують з іншого боку. Готова риба повинна добре зарум’янитися.

Поєднання попереднього соління, видалення зайвої вологи, борошняного панірування і смаження у достатній кількості гарячої олії допомагає шматкам краще тримати форму.

Що додати до готової риби

Перед подаванням смаженого коропа можна посипати зеленою цибулею.

Ще одне просте доповнення — лимонний сік. Його вичавлюють безпосередньо на вже посмажену рибу. Кислинка добре поєднується з жирністю смаженої риби та додає свіжішого смаку й аромату.

Їсти такого коропа можна руками, обережно відділяючи м’якоть і стежачи за кістками.

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