Як обрати якісні м'ясні або рибні консерви: на що дивитися на етикетці

Рибні консерви

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Купівля рибних чи м’ясних консервів вимагає особливої уваги до деталей на етикетці, адже за привабливим пакованням та низькою ціною нерідко ховаються звичайні замінники м’яса чи риби.

Про це пише Київ24.

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Склад продукту

Головне правило якісних консервів — основний продукт (м’ясо або риба) має стояти на першому місці в переліку інгредієнтів.

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Якщо серед складників зазначено м’ясо механічного обвалювання, соя, крохмаль, манка або велика кількість штучних добавок, це свідчить про дешевий продукт низького ґатунку.

Маркування та назва

Фахівці радять обирати товари з чіткими офіційними назвами та маркуванням ДСТУ (Державний стандарт України).

Розмиті назви, такі як «тушкованка по-домашньому» або «консерва туристична», найчастіше використовуються для того, щоб приховати відсутність натурального м’яса та заміну його дешевшими альтернативами.

Ціновий орієнтир

Якісний продукт не може коштувати занадто дешево:

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Якісна тушкована курка (банка 500–525 г) коштує приблизно від 270 грн за дві банки.

Бюджетні варіанти за ціною близько 90 грн за банку зазвичай виготовляються за ТУ (технічними умовами), тому їхній склад потрібно перевіряти особливо ретельно.

Раніше ми писали про п’ять найкорисніших рибних консервів, у яких найбільше омега-3.

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