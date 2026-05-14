Названо 5 найкорисніших рибних консервів: у яких найбільше омега-3

Рибні консерви залишаються одним із найдоступніших джерел білка, омега-3 жирних кислот та важливих мікроелементів. Водночас не всі види консервованої риби однаково корисні. Дієтологиня та нутриціологиня Ейвері Зенкер назвала п’ять варіантів, які вирізняються високою поживною цінністю та вмістом корисних жирів.

Про це повідомило Verywellhealth.

За словами експертки, жирна риба в консервах містить EPA та DHA — омега-3 жирні кислоти, які підтримують роботу серця, мозку та допомагають зменшувати запалення в організмі. Також багато видів такої риби є природним джерелом вітаміну D, кальцію, заліза та вітаміну B12.

Першими у списку опинилися сардини. У 100 грамах цього продукту міститься майже 25 грамів білка та близько 982 міліграмів омега-3 жирних кислот. Крім того, сардини багаті на кальцій, особливо якщо вживати їх разом із кістками. У них також є вітамін D, залізо та калій.

Ейвері Зенкер зазначила, що сардини належать до риби з природно низьким рівнем ртуті. Це робить їх безпечнішим вибором порівняно з великою рибою, зокрема тунцем або рибою-мечем. Експертка нагадала, що надмірне накопичення ртуті в організмі з часом може призводити до побічних ефектів, серед яких тремор та проблеми з пам’яттю.

До переліку найкорисніших також увійшов консервований лосось. У ньому міститься понад 1200 міліграмів омега-3 жирних кислот на 100 грамів продукту, а також вітамін D, кальцій і селен. Дієтологиня наголосила, що жирна риба є одним із небагатьох цільних продуктів, які природно містять вітамін D3.

За її словами, це особливо важливо для людей, які мало перебувають на сонці або живуть у північному кліматі. Селен, який також міститься у лососі, необхідний для роботи щитоподібної залози та репродуктивного здоров’я.

Ще одним корисним варіантом назвали тунець. У 100 грамах такої риби міститься понад 29 грамів білка та значна кількість вітаміну D. Крім того, тунець природно не містить вуглеводів.

Водночас експерти звертають увагу на вміст ртуті у деяких видах тунця. Саме тому рекомендують обирати консервований легкий тунець або різновид скіпджек, у яких цей показник нижчий.

До списку також потрапила скумбрія. Вона містить понад 1200 міліграмів омега-3 жирних кислот та майже 7 мікрограмів вітаміну B12, що значно перевищує добову норму. Цей вітамін важливий для роботи нервової системи та утворення еритроцитів.

Фахівці зазначають, що скумбрія має багато властивостей, корисних для серця, а рівень ртуті в ній зазвичай нижчий, ніж у великій рибі.

П’ятим продуктом у списку стали анчоуси. Попри невеликий розмір, вони містять білок, омега-3 жирні кислоти, кальцій та залізо. Дієтологиня назвала їх простим способом додати до раціону більше поживних речовин.

Втім, анчоуси мають високий вміст натрію. Через це їх радять вживати помірно.

Ейвері Зенкер також наголосила, що рибні консерви можуть бути хорошою альтернативою обробленому м’ясу, яке пов’язують із ризиком серцево-судинних захворювань та інших проблем зі здоров’ям.

