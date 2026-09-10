Как выбрать качественные мясные или рыбные консервы: на что смотреть на этикетке

Рыбные консервы

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Покупка рыбных или мясных консервов требует особого внимания к деталям на этикетке, ведь за привлекательной упаковкой и низкой ценой нередко прячутся обычные заменители мяса или рыбы.

Об этом пишет Київ24.

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Состав продукта

Главное правило качественных консервов — основной продукт (мясо или рыба) должен стоять на первом месте в перечне ингредиентов.

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Если среди компонентов указаны мясо механического обваливания, соя, крахмал, манка или большое количество искусственных добавок, это свидетельствует о дешевом продукте низкого сорта.

Маркировка и название

Специалисты советуют выбирать товары с четкими официальными названиями и маркировкой ГСТУ (Государственный стандарт Украины).

Размытые названия, такие как «тушенка по-домашнему» или «консерва туристическая», чаще всего используются для того, чтобы скрыть отсутствие натурального мяса и замену его более дешевыми альтернативами.

Ценовой ориентир

Качественный продукт не может стоить слишком дешево:

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Качественная тушеная курица (банка 500–525 г) стоит примерно от 270 грн за две банки.

Бюджетные варианты по цене около 90 грн за банку обычно изготавливаются по ТУ (техническим условиям), поэтому их состав нужно проверять особенно тщательно.

Раньше мы писали о пяти самых полезных рыбных консервах, в которых больше всего омега-3.

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