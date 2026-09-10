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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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1560
Время на прочтение
1 мин

Как выбрать качественные мясные или рыбные консервы: на что смотреть на этикетке

Состав, этикетка и цена являются основными критериями, которые помогут отличить качественный продукт от дешевого заменителя.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Рыбные консервы

Рыбные консервы

Покупка рыбных или мясных консервов требует особого внимания к деталям на этикетке, ведь за привлекательной упаковкой и низкой ценой нередко прячутся обычные заменители мяса или рыбы.

Об этом пишет Київ24.

Состав продукта

Главное правило качественных консервов — основной продукт (мясо или рыба) должен стоять на первом месте в перечне ингредиентов.

Если среди компонентов указаны мясо механического обваливания, соя, крахмал, манка или большое количество искусственных добавок, это свидетельствует о дешевом продукте низкого сорта.

Маркировка и название

Специалисты советуют выбирать товары с четкими официальными названиями и маркировкой ГСТУ (Государственный стандарт Украины).

Размытые названия, такие как «тушенка по-домашнему» или «консерва туристическая», чаще всего используются для того, чтобы скрыть отсутствие натурального мяса и замену его более дешевыми альтернативами.

Ценовой ориентир

Качественный продукт не может стоить слишком дешево:

  • Качественная тушеная курица (банка 500–525 г) стоит примерно от 270 грн за две банки.

  • Бюджетные варианты по цене около 90 грн за банку обычно изготавливаются по ТУ (техническим условиям), поэтому их состав нужно проверять особенно тщательно.

Раньше мы писали о пяти самых полезных рыбных консервах, в которых больше всего омега-3.

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