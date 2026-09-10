Fendi, Mulberry и Dior: рассматриваем сумки королевских гостей на похоронах Гаральда V

Сумки королевских гостей на похоронах Харальда V / © Getty Images

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9 сентября 2026 года Норвегия простилась с королём Харальдом V. Государственные похороны 89-летнего монарха в Ослоском кафедральном соборе стали масштабной церемонией, на которую собрались представители королевских семей, государственные деятели и тысячи людей, пришедших отдать последний долг уважения.

Однако внимание было приковано не только к самой церемонии. Особый интерес традиционно вызывали гости королевских похорон, а также их наряды и изысканные аксессуары.

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Королева Рания

Fendi — Peekaboo

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Она выбрала культовую модель бренда — это вневременная модель, созданная в 2009 году. Она изготовлена из чёрной кожи и украшена культовым поворотным замком с обеих сторон.

Королева Рания / © Getty Images

Королева Мэри

Mulberry — Ислингтон

Королева выбрала изысканную сумку из нежной кожи с культовой застежкой и съемным ремешком через плечо, что делает её идеальным аксессуаром для любого мероприятия.

Королева Мэри / © Getty Images

Княгиня Шарлин

Dior — Lady D-Joy

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Княгиня выбрала свой любимый бренд. Ее сумка Dior — это жемчужина Модного дома, символ элегантности и красоты. Она изготовлена из чёрной кожи с прострочкой Cannage, её стеганая текстура безошибочно узнаваема, а инкрустированные стразами подвески DIOR подчеркивают силуэт.

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Королева Летиция

Carolina Herrera — Victoria Insignia

Как и прежде, испанская королева остановила свой выбор на этом бренде. Ее сумка украшена большой рельефной монограммой на клапане.

Королева Летиция / © Getty Images

Принцесса Амалия

Carlend Copenhagen — сумочка Aicha

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Клатч принцессы был среднего размера и изготовлен из красивой кожи питона, поэтому отличался уникальным узором.

Принцесса Амалия / © Getty Images

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