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- Звезды и мода
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Fendi, Mulberry и Dior: рассматриваем сумки королевских гостей на похоронах Гаральда V
Несмотря на строгий траурный протокол, внимание привлекли продуманные образы аристократок — особенно их выбор аксессуаров.
9 сентября 2026 года Норвегия простилась с королём Харальдом V. Государственные похороны 89-летнего монарха в Ослоском кафедральном соборе стали масштабной церемонией, на которую собрались представители королевских семей, государственные деятели и тысячи людей, пришедших отдать последний долг уважения.
Однако внимание было приковано не только к самой церемонии. Особый интерес традиционно вызывали гости королевских похорон, а также их наряды и изысканные аксессуары.
Королева Рания
Fendi — Peekaboo
Она выбрала культовую модель бренда — это вневременная модель, созданная в 2009 году. Она изготовлена из чёрной кожи и украшена культовым поворотным замком с обеих сторон.
Королева Мэри
Mulberry — Ислингтон
Королева выбрала изысканную сумку из нежной кожи с культовой застежкой и съемным ремешком через плечо, что делает её идеальным аксессуаром для любого мероприятия.
Княгиня Шарлин
Dior — Lady D-Joy
Княгиня выбрала свой любимый бренд. Ее сумка Dior — это жемчужина Модного дома, символ элегантности и красоты. Она изготовлена из чёрной кожи с прострочкой Cannage, её стеганая текстура безошибочно узнаваема, а инкрустированные стразами подвески DIOR подчеркивают силуэт.
Королева Летиция
Carolina Herrera — Victoria Insignia
Как и прежде, испанская королева остановила свой выбор на этом бренде. Ее сумка украшена большой рельефной монограммой на клапане.
Принцесса Амалия
Carlend Copenhagen — сумочка Aicha
Клатч принцессы был среднего размера и изготовлен из красивой кожи питона, поэтому отличался уникальным узором.