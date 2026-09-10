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Элегантные и сдержанные образы наследниц европейских престолов на похоронах короля Харальда V
Будущие королевы европейских монархий посетили 9 сентября государственные похороны короля Норвегии Харальда V, который скончался в возрасте 89 лет.
Шведская кронпринцесса Виктория
Шведская кронпринцесса Виктория и крестница короля Харальда V выбрала для траурного мероприятия черное платье с узором от Andiata Official, обула туфли-лодочки Gianvito Rossi, а к платью пришпилила маленькую брошь в виде сердца — подарок от короля Харальда по случаю ее конфирмации.
Также Виктория, как и многие королевские особы, носила жемчужные украшения — чокер на шее и серьги в ушах, и ободок с вуалью на голове.
Нидерландская принцесса Амалия
Нидерландская наследница престола принцесса Амалия была одета в этот день в черное платье-миди от Roland Mouret с короткими рукавами и драпировкой, в руках держала клатч Сarlend Сopenhagen из гардероба ее матери — королевы Максимы, а также обула туфли-лодочки на каблуках Gianvito Rossi и миниатюрный бант с вуалью от Philip Treacy.
Норвежская принцесса Ингрид Александра
Внучка короля Харальда V — принцесса Ингрид Александра — на прощание с дедушкой прибыла в собор Осло в длинном пальто Dolce & Gabbana на пуговицах, обута в балетки с пряжками Manolo Blahnik, в руках держала небольшую сумку Furla и была в черном ободке с вуалью на голове от Jane Taylor London.
Ранее мы показывали, как королева Метте-Марит расплакалась на балконе дворца, выйдя с семьей поприветствовать подданных после похорон ее свекра Харальда V.