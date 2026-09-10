Дэмиан Херли, фото: instagram.com/damianhurley1

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В честь 66-летия звезды «Реальной любви» сын Элизабет Херли поделился в Instagram двумя фотографиями, на которых они запечатлены вместе в разные годы.

На первом, недавнем, черно-белом снимке Дэмиан и Хью стоят рядом и улыбаются в камеру. Внизу фотографии видна надпись с их инициалами и датой — 8 сентября 2026 года.

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Дэмиан Херли и Хью Грант, фото: instagram.com/damianhurley1

На втором кадре Дэмиан еще ребенок: маленький крестник улыбается рядом с Грантом, который присел, чтобы оказаться с ним одного роста.

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Дэмиан Херли и Хью Грант, фото: instagram.com/damianhurley1

«Счастливейшего дня рождения, дядя Манки», — подписал публикацию Дэмиан, использовав забавное семейное прозвище Хью Гранта.

Отметим, у Хью Гранта особые отношения с Элизабет Херли. Она и Грант встречались 13 лет — с 1987 по 2000 год, после чего смогли сохранить близкую дружбу.

Несмотря на то что романтические отношения пары давно закончились, Грант продолжает оставаться близким человеком для семьи Херли. Более того, он пытался отговорить Дэмиана от карьеры в шоу-бизнесе. Однако Дэмиан не послушал крестного и пошел по стопам матери и ее бывшего возлюбленного. Он работает моделью, актером и режиссером, а в 2024 году снял фильм «Строго конфиденциально», в котором главную роль сыграла Элизабет Херли.

Ранее, напомним, Элизабет Херли в изумрудном платье и со своим стильным сыном приехала в суд.

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