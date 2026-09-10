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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Супермодель Клаудия Шиффер в белом платье и с кофе в руках прогулялась по Венеции

Скорее всего, звезда приехала в итальянский город, чтобы выйти на красную дорожку Венецианского кинофестиваля.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Клаудия Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

56-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х Клаудия Шиффер прибыла в Венецию и уже успела прогуляться по городу. В своем Instagram она показала, как это было.

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

На новых фото супермодель позировала на площади святого Марка. Она была одета в белое платье с корсетным верхом и рукавами-фонариками от Chloe. Свой летний образ для прогулки Клаудия дополнила мятной сумкой с ручкой-кольцом и золотистыми сандалиями.

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

В руках Шиффер держала бумажный стаканчик с кофе. «Здравствуй, Венеция», — написала звезда под фото. Скорее всего, она приехала в итальянский город, чтобы выйти на красную дорожку Венецианского кинофестиваля.

Ранее, напомним, Клаудия Шиффер позировала в купальнике в бассейне в день своего 56-летия.

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