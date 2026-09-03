Клаудия Шиффер позировала в купальнике в бассейне в день своего 56-летия

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

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Немецкая супермодель и звезда 90-х Клаудия Шиффер отметила 56-летие эффектной фотосессией в бассейне. Она поделилась в Instagram кадрами, на которых позирует в нежно-розовом купальнике на фоне живописного пейзажа.

На снимках Шиффер отдыхает в бассейне с видом на океан. Для праздничной фотосессии она выбрала бикини с высокой посадкой и сеткой. Образ модель дополнила белыми солнцезащитными очками и золотым колье с подвеской в форме сердца.

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Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

«Благодарна за еще один год вокруг солнца», — написала Шиффер под снимками.

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Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Поклонники обратили внимание на стройную фигуру 56-летней модели. Клаудия давно придерживается активного образа жизни: она занимается силовыми тренировками, пилатесом, растяжкой и танцами, а также любит прогулки и теннис.

Поздравить Шиффер поспешили и ее знаменитые коллеги. Среди тех, кто оставил комментарии под публикацией, оказались Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Хелена Кристенсен.

Напомним, Клаудия Шиффер уже несколько лет сохраняет традицию отмечать день рождения эффектными снимками в купальнике. В прошлом году, когда модели исполнилось 55 лет, она также устроила фотосессию у бассейна, выбрав белый купальник.

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