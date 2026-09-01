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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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84
Время на прочтение
1 мин

В мини-платье и на каблуках: Клаудия Шиффер появилась на похоронах PR-директора Dior

56-летняя немецкая супермодель посетила церемонию прощания с Матильдой Фавье в Париже.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Клаудия Шиффер

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер посетила похороны директора по связям с общественностью модного дома Dior Матильды Фавье, которые состоялись в церкви Сен-Сюльпис в Париже.

Супермодель появилась там в черном мини-платье с закрытым вырезом, рукавами длиной три четверти и акцентными плечами. Лиф наряда украшали два вертикальных ряда обтянутых тканью пуговиц, а заниженная линия талии переходила в короткую многослойную юбку.

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Шиффер сочетала платье с плотными черными колготками и черными туфлями с заостренным носком, бантиками и на невысоких каблуках. Завершали ансамбль небольшая черная стеганая сумка Dior на золотой цепочке, солнцезащитные очки, лаконичные кольца и тонкий браслет. У нее была волнистая укладка и макияж с бледно-коралловым контуром на губах.

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Напомним, на церемонии прощания также присутствовали первая леди Франции Брижит Макрон, генеральный директор Christian Dior Couture Дельфин Арно, представители семейств Бурбонов, Савойских, Казираги и другие.

Комментарии (1)
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jac5627
18:29, 2026.09.01
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