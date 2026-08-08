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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
361
Время на прочтение
1 мин

Супермодель Клаудия Шиффер продемонстрировала красивый образ в изумрудном платье и с клатчем-ракушкой

Звезда предложила идею для тех женщин, которые собираются на свадьбу друзей и не знают, что надеть.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Клаудия Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

55-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х — Клаудия Шиффер — поделилась в своем Instagram серий фотографий, на которых она позирует в легком шифоновом платье от Chloe, выполненном в красивом изумрудном оттенке, на тонких — почти невидимых — золотых бретелях.

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Свой образ звезда дополнила золотыми аксессуарами — подвеской с кулоном и серьгами, поясом на талии, а также босоножками на низких каблуках в тон.

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Изюминкой лука Клаудии стал клатч в виде ракушки. «Идеальное платье для гостьи на свадьбе», — подписала снимки Шиффер.

/ © Instagram Клаудии Шиффер

© Instagram Клаудии Шиффер

Ранее, напомним, супермодель Клаудия Шиффер в белом платье и босоножках на каблуках посетила мероприятие в Лондоне.

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