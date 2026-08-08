Лунный гороскоп на 10-16 августа: что рекомендуется делать в каждый день недели

Луна / © Credits

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Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — с 10 по 16 августа.

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Понедельник 10 августа

Нынешний день, несмотря на то, что он приходится на начало рабочей недели, нельзя тратить на рутинную работу и решение хозяйственных вопросов — он предназначен звездами для духовного роста и работы над собой. Любую проблему можно будет решить, если опустить ее и довериться окружающему миру, который сможет урегулировать ее таким способом, какой нам самим даже в голову не придет. Тайны, открывшиеся в этот день, могут помочь во многих жизненных сферах, но в случае, если они касаются другого человека, их нельзя озвучивать посторонним лицам.

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Вторник 11 августа

День мощной, но при этом позитивной — чистой и светлой — энергетики, когда нужно создавать, ничего при этом не разрушая. Необходимо находиться в согласии с собой и гармонии с окружающим миром, не нарушая существующего в пространстве равновесия. Нельзя позволять себе не только непорядочные поступки и враждебные высказывания, но и недобрые мысли, иначе очень быстро придется познакомиться с тем, как безошибочно действует закон бумеранга. Любые события, происходящие в это время, являются следствием предыдущих поступков, поэтому как хвалить, так и ругать за них нужно только себя.

Среда 12 августа

Неоднозначный день, который начнется как самый черный и опасный во всем лунном месяце, но уже к обеду его энергетически вибрации успокоятся, а наше настроение и, как следствие, и жизнь в целом начнет налаживаться. Поэтому с утра желательно отказаться от серьезных дел, какой бы сферы они ни касались, а заодно и поменьше общаться с окружающими, особенно теми, от которых, как мы уже по опыту знаем, не приходится ждать ничего хорошего. Уже после обеда наступит первый день лунного месяца, который является его фундаментом, поэтому от того, как мы его проведем, будут зависеть последующие тридцать суток. В это время нужно не только строить планы на ближайшее время, но и провести его так, как мы хотели бы жить в течение всего лунного месяца.

Четверг 13 августа

День, когда энергия, необходимая для работы, будет поступать постепенно: с утра ее окажется недостаточно для серьезных дел, поэтому от них нужно отказаться, продолжив составлять планы на будущее. В послеобеденное время, когда мы почувствуем готовность к действию, можно приступать к их воплощению в жизнь, главное — не торопиться, а все делать поступенно. Также можно искать и находить новую информацию, которая нужна, прежде всего, для успешной работы — в этот день знания будут усваиваться особенно легко.

Пятница 14 августа

С утра день будет отличать негатив, который мы почувствуем во всем — от погоды за окном до отношений с другими людьми, не говоря уже о деловых или профессиональных вопросах. В спокойное и мирное русло наша жизнь вернется ближе к обеду, и именно на это время можно, несмотря на пятницу, планировать важные дела. Также можно подписывать серьезные — в том числе, и финансовые — документы и заключать договора, а вот тратить деньги надо с осторожностью — впрочем, так желательно поступать всегда.

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Суббота 15 августа

День благоприятен для любых начинаний, которые в выходной день, скорее всего, будут касаться хозяйственных забот, поэтому не стоит медлить с решением бытовых вопросов, которые давно нам досаждают. Велика вероятность появления — и проявления — негатива, который, обретая самые разные формы, будет пытаться воздействовать на нас — противостоять ему можно будет только с помощью позитива, который — разумеется, при желании — всегда можно отыскать.

Воскресенье 16 августа

Нынешний день, который является временем кардинальных жизненных перемен, больше подошел бы для будней, но, поскольку он в этом месяце выпадает на воскресенье, из этого условия и нужного исходить. Можно принимать серьезные — можно даже сказать, судьбоносные — решения, касающиеся места жительства и личной жизни, точнее, переезжать в новое жилье, даже если оно будет находиться вы другом городе и даже стране, и делать решительные шаги в отношениях с любимым человеком.

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