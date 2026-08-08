Поезд УЗ. / © "Укрзализныця"

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В субботу, 8 августа, по всей Украине массово задерживаются поезда «Укрзализныци». Некоторые рейсы опаздывают более чем на 12 часов. Причиной масштабных сбоев в движении называют «влияние боевых действий».

Об этом стало известно из информации на сайте «УЗ».

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Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры, вызванных российскими атаками, движение поездов на отдельных участках затруднено. Поезда вынуждены останавливаться, ждать восстановления путей или двигаться с существенными задержками.

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С сайта компании известно, что больше всего задерживаются рейсы в Днепр и из областного центра. В частности, рейс №87/88 Днепр-Главный-Ковель-Пассажирский опаздывает на почти 13 часов, №41/42 Днепр-Главный-Львов — на 12,3 часа.

Заметим, что большинство рейсов задерживают на три-пять часов. По состоянию на 11:30 задерживаются:

По всей Украине массово задерживаются поезда. / © Укрзализныця

По всей Украине массово задерживаются поезда. / © Укрзализныця

По всей Украине массово задерживаются поезда. / © Укрзализныця

По всей Украине массово задерживаются поезда. / © Укрзализныця

Напомним, утром 8 августа армия РФ ударили по пассажирскому поезду «Киев-Сумы» . Дрон попали по локомотиву. Кроме того, поврежден один из вагонов. В УЗ заявили, что мониторинговая группа вовремя заметила угрозу. Поездная и локомотивная бригада эвакуировали пассажиров на безопасное расстояние.

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