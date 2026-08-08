«Новые решения Нацбанка позволят бизнесу привлекать больше кредитов»,— Глава НБУ Андрей Пышный

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НБУ принял ряд важных решений, которые разработаны с целью надлежащего реагирования на ухудшение ситуации в области безопасности в результате военных действий и систематических атак россии на объекты критической инфраструктуры. Прежде всего, изменения касаются реструктуризации, пояснил на своей странице в сети Facebook Глава НБУ Андрей Пышный.

« Банки смогут сроком до одного года изменять условия погашения долга без автоматического признания дефолта заемщика. Конечно, только когда есть основания ожидать, что бизнес преодолеет временные трудности и возобновит платежи. Проще говоря, предприятия получат время, чтобы стабилизировать работу, а банки больше возможностей поддержать надежных клиентов», — рассказал Андрей Пышный.

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По его словам, отдельные решения были приняты для аграрного сектора, который сейчас особенно зависит от стабильной логистики и возможности хранить продукцию.

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«Мы увеличили коэффициент ликвидности залога в виде аграрной продукции с 0,4 до 0,75. Банки также смогут оценивать такой залог по его фактическим остаткам, а срок кредитных договоров с ним увеличен с 12 до 18 месяцев. Что это дает на практике?

Больше возможностей привлечь кредитные средства, профинансировать хранение продукции, найти альтернативные маршруты экспорта и не останавливать производственный цикл», – отметил Андрей Пышный.

По его мнению, практика применения превентивных реструктуризаций уже успешно применялась после кризисных явлений 2020 и 2022 годов. Важно, что она не имела влияния на финансовую стабильность и в то же время позволила значительной части должников стабилизировать свою деятельность. Такого же результата в НБУ ожидают и сейчас.

«Еще одно изменение касается портфельных гарантий. Мы ввели единые подходы к учету двухуровневых гарантийных инструментов на портфельной основе. Эти решения не отменяют ответственной оценки рисков. Они дают банкам больше гибкости, а жизнеспособным предприятиям возможность пройти сложный период, сохранить производство, рабочие места и вклад в устойчивость экономики», — отметил Андрей Пышный.

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Он объяснил, что война постоянно создает для бизнеса новые вызовы: повреждение инфраструктуры, более сложная логистика, нехватка оборотных средств. В то время как задача НБУ вовремя реагировать и не допустить, чтобы временные трудности лишали жизнеспособные предприятия доступа к финансированию.

Напомним, ранее Национальный банк обратился к банкам Украины с рекомендациями по поддержке бизнеса в условиях ухудшения ситуации в стране. Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что планируется расширение особенностей применения требований по оценке кредитного риска, а также расширение возможности банков учитывать стоимость залога товаров в обороте или переработке для продукции агропромышленного сектора при расчете кредитного риска.

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