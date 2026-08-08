Наталья Денисенко вышла замуж в символическую дату: актриса показала первое фото и сменила фамилию

Наталья Денисенко и Юрий Савранский / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская артистка Наталья Денисенко официально стала женой манекенщика Юрия Савранского и поделилась моментами торжества.

Актриса уже поделилась первым снимком с церемонии бракосочетания, на котором она демонстрирует обручальные кольца вместе со своим возлюбленным. Церемония состоялась 8 августа — именно эту дату звезда назвала «их днём». Судя по фото, пара воспользовалась услугами сервисного центра, где можно быстро зарегистрировать брак. С момента предложения руки и сердца до официального оформления отношений прошло чуть больше месяца.

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«08.08 — наш день. Отныне Ярошенко», — написала актриса под первым фото с мужем.

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Наталья Денисенко и Юрий Савранский / © instagram.com/natalka_denisenko

Особое внимание привлекла ещё одна деталь. После свадьбы Наталья сменила фамилию в своих соцсетях — теперь она Ярошенко. В то же время накануне церемонии Юрий показывал, как выбирает свадебный костюм вместе с любимой, а сама актриса заявляла о предстоящем изменении статуса. Пара также успела подготовить праздничные наряды и разучить танец молодоженов.

Наталья Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталья Денисенко и Юрий Савранский / © instagram.com/natalka_denisenko

В то же время стремительность подготовки к свадьбе уже стала поводом для обсуждений среди поклонников. Одни предполагают, что дата 08.08 могла быть для Натальи особенно символичной, ведь актриса любит придавать значение таким деталям. Другие пытаются найти другие причины, по которым влюбленные не стали откладывать церемонию. Впрочем, сами Наталья и Юрий пока не объясняли своего решения.

Напомним, недавно Наталья Денисенко раскрыла подробности предстоящей свадьбы и назвала количество гостей. Актриса рассказала, когда и как будут праздновать.

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