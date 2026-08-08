Наталка Денисенко вийшла заміж у символічну дату: акторка показала перше фото та змінила прізвище

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська артистка Наталка Денисенко офіційно стала дружиною манекенника Юрія Савранського і показала моменти свята.

Акторка вже поділилася першою світлиною з розпису, на якій показує обручки разом із коханим. Церемонія відбулася 8 серпня — саме цю дату зірка назвала «їхнім днем». Судячи з фото, пара скористалася сервісним центром, де можна швидко зареєструвати шлюб. Із дня пропозиції руки й серця до офіційного оформлення стосунків минуло лише трохи більше місяця.

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«08.08 — наш день. Відтепер Ярошенко», — написала акторка під першим фото з чоловіком.

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Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Особливу увагу привернула ще одна деталь. Після весілля Наталка змінила прізвище у своїх соцмережах — тепер вона Ярошенко. Водночас напередодні церемонії Юрій показував, як обирає весільний костюм разом із коханою, а сама акторка заявляла про майбутню зміну статусу. Пара також встигла підготувати святкові образи та розучити танець молодят.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Водночас стрімкість весілля вже стала приводом для обговорень серед шанувальників. Одні припускають, що дата 08.08 могла бути для Наталки особливо символічною, адже акторка любить надавати значення таким деталям. Інші намагаються знайти інші причини, чому закохані не стали відкладати церемонію. Втім, самі Наталка та Юрій наразі не пояснювали свого рішення.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко розкрила деталі майбутнього весілля і назвала кількість гостей. Акторка розповіла коли та як святкуватимуть.

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