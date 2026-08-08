Умови єОселі: що змінилося 2026 року і хто може придбати квартиру

єОселя / © ТСН

Реклама

В Україні набули чинності зміни до державної програми доступної іпотеки «єОселя». Відтепер окремі категорії ветеранів і сімей загиблих захисників отримають вигідніші умови кредитування, частина внутрішньо переміщених осіб зможе використати житловий ваучер для першого внеску, а допустиму площу житла для учасників програми збільшили.

Про це повідомили в пресслужбі «Укрфінжитла».

Реклама

Які нові умови для ветеранів

Відтепер держава компенсуватиме відсоткову ставку за кредитами, оформленими в межах програми «єОселя», для ветеранів війни та сімей загиблих захисників і захисниць України.

Реклама

Нові умови передбачають:

до 3% річних протягом перших 10 років дії кредитного договору;

до 6% річних, починаючи від 11-го року.

Скористатися такими умовами можуть:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники війни;

сім’ї загиблих або померлих ветеранів війни;

сім’ї загиблих або померлих захисників і захисниць України.

Хто ще отримає пільги

Право на компенсацію відсоткової ставки також отримали військовослужбовці з числа резервістів, яких призвали в особливий період, а також члени їхніх сімей.

Якщо резервіст оформив кредит за програмою «єОселя» після 11 січня 2026 року, для нього можуть перерахувати умови кредитування від дати укладення договору за умови відповідності вимогам програми.

Реклама

Як змінилися умови для ВПО

Уряд також дозволив окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб використовувати житловий ваучер для сплати першого внеску за іпотекою.

Такою можливістю можуть скористатися ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Яку квартиру тепер можна придбати

Ще одна зміна стосується нормативної площі житла, яке можна купити за програмою.

Для сімей із двох або трьох осіб максимальну площу збільшили:

Реклама

квартира — до 73,5 кв. м ;

житловий будинок — до 83,5 кв. м.

Крім того, під час визначення складу сім’ї для участі в програмі відтепер враховуватимуть дітей віком до 21 року.

Новини партнерів