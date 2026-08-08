Океан закипає: чим обернеться для людства найруйнівніший Ель-Ніньйо в історії

Супер Ель-Ніньйо набирає небаченої раніше сили

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У Тихому океані стрімко розвивається кліматичний феномен Ель-Ніньйо, масштаби якого настільки безпрецедентні, що вчені наразі не можуть точно спрогнозувати всі наслідки цього явища для планети. Екстремальне нагрівання океанських вод уже вийшло за межі всіх попередніх спостережень, змушуючи кліматологів готуватися до рекордної глобальної спеки та масштабних природних катаклізмів.

Про це пише IFLScience.

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Що таке Ель-Ніньйо та температурні рекорди

Ель-Ніньйо — це природний кліматичний феномен, який характеризується аномальним потеплінням поверхневих вод у центральній та східній частинах тропічного Тихого океану. Цей процес запускає глобальний ефект доміно, суттєво впливаючи на погодні умови в усьому світі, і є частиною більшого циклу, що чергується з холодною фазою Ла-Нінья. Вчені офіційно фіксують початок явища, коли температура води піднімається принаймні на 0,5°C вище багаторічної норми, проте цьогорічні показники вже вражають своєю екстремальністю.

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У перший тиждень серпня 2026 року температура у східній частині Тихого океану перевищила норму аж на 2,6°C, що автоматично переводить поточну фазу у статус «супер Ель-Ніньйо». Кліматолог з дослідницької організації Berkeley Earth Зік Гаусфатер зазначає, що швидкість та потужність розвитку цього процесу просто божевільні, адже раніше нічого подібного в такий період року не фіксувалося.

Найближчим історичним аналогом є катастрофічний Ель-Ніньйо 1997–1998 років, який завдав світовій економіці збитків на трильйони доларів та забрав тисячі життів. Однак сучасний температурний графік уже значно випереджає траєкторію того сумнозвісного рекордсмена, і більшість комп’ютерних моделей прогнозують пік нинішньої аномалії на кінець 2026 року.

Глобальні наслідки для планети

Головним наслідком цього природного явища стане неминуче підвищення глобальної температури, що призведе до частіших і триваліших хвиль убивчої спеки по всьому світу. Крім того, Ель-Ніньйо кардинально порушить звичні режими випадання опадів: одні регіони страждатимуть від масштабних повеней, тоді як інші зіткнуться з нищівними тривалими посухами.

Особливе занепокоєння у науковців викликає ситуація в тропіках, де в Індонезії, Південно-Східній Азії, Південній Африці та Індії очікується значне послаблення мусонів і катастрофічний дефіцит вологи. Такі різкі зміни клімату завдадуть нищівного удару по сільському господарству та світовому врожаю, а також гарантовано спровокують масове знебарвлення і загибель коралових рифів у світовому океані.

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Невідомість та фактор глобального потепління

Наразі дослідники відверто визнають, що людство опинилося на абсолютно незвіданій території, тому передбачити точний сценарій розвитку подій украй важко. Експерти закликають уряди всіх країн, особливо в тропічному поясі, вже зараз починати підготовку до суттєвого скорочення врожаїв та потенційних економічних криз.

Прямі порівняння з 1997–1998 роками також ускладнюються тим, що за останні 28 років наша планета зазнала значних змін через антропогенне глобальне потепління. Тогочасні рекордні температури сьогодні вважалися б незвично прохолодними, що наочно демонструє, наскільки сильно людська діяльність підняла базову температуру Землі.

Тому вчені категорично відкидають спроби деяких кліматичних скептиків списати всі сучасні погодні аномалії та катаклізми винятково на природний цикл Ель-Ніньйо. Фахівці наголошують, що цей феномен не скасовує проблеми зміни клімату, а лише слугує своєрідним вікном у майбутнє, показуючи нам нову температурну норму наступного десятиліття.

Людству доведеться адаптуватися до цих суворих реалій, адже ігнорування кліматичних загроз у поєднанні з потужністю цьогорічного явища може призвести до незворотних наслідків. Науковці сподіваються, що поточна екологічна криза стане остаточним тригером для ухвалення більш ефективних рішень щодо захисту довкілля на світовому рівні.

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Нагадаємо, вчені дійшли висновку, що супер Ель-Ніньйо найближчим часом призведе до катастрофічних лісових пожеж та масштабних повеней у найменш підготовлених до цього країнах. Вони визначили 20 найбільш вразливих мегаполісів світу, яким загрожують смертельні погодні катаклізми.

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