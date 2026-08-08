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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2060
Час на прочитання
2 хв

Що робити, якщо відстрочка не відображається у "Резерв+": алгоритм дій від юристів і Міноборони

Міноборони та юристи пояснили, як відбувається автоматичне продовження відстрочки в «Резерв+» та що робити, якщо дані не з’явилися в реєстрі.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Відстрочка у Резерв+

Відстрочка у Резерв+ / © ТСН

Більшість отриманих відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично — без повторних заяв і звернень до ЦНАП.

Про це повідомили на сайті Міністерства оборони України.

Це можна перевірити таким чином:

  • людина отримає сповіщення в «Резерв+»;

  • після оновлення військово-облікового документа у розділі «Сервіси» відкриває розширені дані з реєстру — там з’явиться нова дата дії відстрочки.

Якщо людина має «на руках» документи про відстрочку, а у «Резерв+» її немає, то це означає, що оператор ТЦК не вніс дані у реєстр. Про це повідомляла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

За таких обставин слід звернутися до служб підтримки. Тоді оператор внесе ці дані в реєстр, і відстрочка вже відобразиться у «Резерв+».

Військовий адвокат Євген Філіпець відповів на питання, чи можуть мобілізувати, якщо є відстрочка. Експерт пояснив, що згідно з чинним законодавством, мобілізувати таку людину не можуть.

«Однак на практиці до мене звертаються люди, які мають такі проблеми. Якщо відстрочка оформлена належним чином, є чинною та відображається в облікових даних, підстав для мобілізації немає», — зазначив адвокат.

Але якщо між відстрочками виник розрив у часі або людина мала право на відстрочку, але не оформила її належним чином, то мобілізація може вважатися законною.

Адвокатка Дар’я Тарасенко пояснила, що робити, якщо відстрочка не відображається у Резерв+:

  • Перший варіант — звернутися до ТЦК особисто.

  • Другий — письмове звернення до ТЦК та СП поштою. Строк на розгляд звернення має становити 30 днів. Третій — звернення до ТЦК та СП через адвоката. У цьому випадку строк звернення становить 5 робочих днів.

Нагадаємо, в Україні розпочали масштабний перегляд статусу критично важливих підприємств. Вони мають повторно підтвердити свій статус і відповідати актуальним вимогам, аби не втратити право бронювати своїх працівників від мобілізації.

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