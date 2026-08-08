В Україні масштабно переглядають бронювання: хто і чому може втратити статус від 1 вересня

Бронювання. / © ТСН.ua

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В Україні розпочали масштабний перегляд статусу критично важливих підприємств. Вони мають повторно підтвердити свій статус і відповідати актуальним вимогам, аби не втратити право бронювати своїх працівників від мобілізації.

Про можливі зміни та те, хто ризикує втратити статус, розповів юрист Нікіта Муренко в інтерв’ю «Главреду».

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За словами юриста, однією з причин перегляду статусу критично важливих підприємств є значна кількість заброньованих, водночас держава має потребу в у додатковій мобілізації. Втім, на думку експерта, сам механізм визначення підприємств критично важливими потребує не стільки зміни критеріїв, як цифровізації.

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«Коротка відповідь на питання, навіщо це зробили: зарезервованих працівників дуже багато, а державі потрібно мобілізувати людей. Що було не так із самою процедурою — сказати складніше. Вона була досить прозорою та зрозумілою», — наголосив Муренко.

З його слів, наразі оформлення відповідного статусу залишається переважно ручним: підприємство має зібрати необхідні документи та подати на перевірку. Водночас процес бронювання працівників уже переведено у цифровий формат — через «Дію».

«Бронювання відбувається через портал „Дія“: подають інформацію про працівника, після перевірки надходить відповідь про бронювання. Усе досить прозоро. Так само можна було б організувати й процедуру отримання підприємством статусу критично важливого», — наголосив юрист.

Вимоги до підприємств

Юрист наголосив, що для бізнесу змінилися як пакет документів, так і критерії відповідності. Однією з найбільш помітних змін — стало підвищення вимоги щодо середньої зарплати працівників — майже 26 тис. грн.

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«Крім того, існує дві процедури. Перша — підтвердження статусу критично важливого підприємства. До 1 вересня кожне підприємство, яке наразі має цей статус, має підтвердити, що відповідає новим вимогам», — пояснив Муренко.

Водночас, наголосив він, компанії також можуть обрати інший шлях — не підтверджувати чинний статус, а подати документи на отримання нового рішення терміном ще на один рік. Який варіант буде доцільнішим, залежить передусім від дати завершення чинного статусу підприємства.

Юрист навів приклад для підприємств, які отримали статус критично важливих нещодавно. Якщо компанія оформила його у травні 2026-го і він чинний до травня наступного року, то Муренко радить до 10 серпня підтвердити відповідність новим критеріям — це дозволить зберегти статус до завершення його дії.

Якщо ж термін чинного статусу спливає вже у вересні, то доцільно одразу подати документи на отримання нового. За словами юриста, пакет документів для обох процедур значною мірою однаковий.

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«Водночас підприємство може не підтверджувати чинний статус, а відразу повторно подати документи для отримання нового рішення ще на рік. Тут усе залежить від того, який варіант обере саме підприємство», — пояснив Нікіта Муренко.

Як повідомлялося, в Україні пропонують скасувати бронь для представників шоубізнесу. На сайті Кабміну зареєстрували відповідну електронну петицію. Автор ініціативи пропонує позбавити права на відстрочку артистів, телеведучих, блогерів та інших працівників розважальної індустрії.

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