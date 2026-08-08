Мобілізація по-новому: ТЦК отримає дані про всіх чоловіків, навіть за кордоном

Частину чоловіків віком від 18 до 60 років ТЦК буде розшукувати за допомогою ідентифікаційного номеру. / © ТСН

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В Україні триває мобілізація, яка найближчим часом може змінитись через суттєве нововведення — Кабмін своєю постановою № 981 доручив Державній податковій службі здійснити разову передачу Міністерству оборони даних щодо всіх громадян України віком від 18 до 60 років, відомості про яких підлягають внесенню до Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

За словами адвокатів, які спеціалізуються зокрема на мобілізаційному законодавстві, Міноборони та ТЦК отримають відомості про ідентифікаційні номери чоловіків, вік яких становить від 18 до 60 років.

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Які можливості відкриває для ТЦК передача таких кодів — про це в коментарі для ТСН.ua висловили своє бачення ситуації адвокати Марина Бекало та Андрій Межирицький.

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«Справа у тому, що відомості, які містяться у Демографічному реєстрі, не завжди є актуалізованими», — каже Марина Бекало.

Та пояснює: «Міноборони та зокрема ТЦК іноді мають застарілі дані щодо військовозобов’язаних. Я аналізувала ситуацію і, на мій погляд, відповіддю на питання про те, навіщо Міністерству оборони знати податковий номер особи є те, що так можна дізнатись про місце реєстрації. У податківців більше інформації і це стосується більше ФОПів, ніж найманих працівників. Щодо найманих військовозобов’язаних чоловіків роботодавець зобов’язаний передавати необхідні відомості. А ФОПи ведуть свою діяльність за місцем реєстрації. Я вважаю, що це нововведення відкриває більше можливостей знайти ФОПа. До ТЦК та СП надійде більше відомостей щодо військовозобов’язаних. Наявна та нова інформація буде звірена і за актуальною адресою може бути надіслана повістка. Якщо особа перебуває у розшуку, то поліції передають ці дані для подальшого затримання».

На думку Марини Бекало, крім того, це дає більше можливостей проконтролювати українських чоловіків, які перебувають за кордоном.

«Зараз багато чоловіків звертаються за консульськими послугами, з питаннями, пов’язаних з паспортом. Нововведення дає більше можливостей дізнатись, де перебуває чоловік. Для чого це? Фізично та з юридичної точки зору доставити чоловіка проти його волі з-за кордону станом на сьогодні є неможливим. При бажанні ТЦК зможе дізнатись про те, де саме перебуває певний українець за кордоном. Варто зазначити, що коли українець звертається до консульства, то серед іншого він зобов’язаний повідомити про свою реєстрацію у країні перебування. За новими правилами посольства можуть передати цю інформацію до Міноборони», — каже вона.

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Мобілізація чоловіків, які не мають податкового номера: деталі

Згідно чинного законодавства допускається, що особа може не мати ідентифікаційного коду, наприклад, через власні релігійні переконання.

«Таких людей небагато, наприклад, я з власної практики знаю одного такого чоловіка, йому ще не виповнилось 30 років. Коли його затримали представники ТЦК, то не змогли реалізувати мобілізаційних дій, оскільки у нього не було ідентифікаційного коду», — розповіла нам Марина Бекало.

Та зазначила, що у разі відсутності ідентифікаційного коду, у документах такої особи з’являється особлива примітка.

«Це не заважає такій людині, наприклад, відкрити ФОП. В такому разі у документах буде позначка, що з релігійних підстав такий код відсутній. Ці відомості також є в наявності у податківців. Це не заважає ідентифікувати особу за іншими ознаками. Та розшукати в разі необхідності», — резюмувала адвокатка.

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Мобілізація в Україні: поставлять на військовий облік тих, кого не бачили

Своєю чергою, адвокат Андрій Межирицький висловив наступну думку: «За допомогою нововведення буде виявлено той залишок військовозобов’язаних, який не перебував на обліку. І поставлять на облік. Зараз існує норма, за якою особа ставиться на облік автоматично за наявності інформації про неї в ТЦК. Вважається, що реєстр податкової служби є найбільш наповненим, хоча я особисто вважаю, що найбільш наповненим є реєстр виборців, який вже давно опрацьований. Тому відбудеться порівняння інформації, яка міститься в «Оберігу» та отриманої від податківців. Тобто певна кількість осіб буде додана до «Оберігу», їх можуть оголосити у розшук».

Про тих осіб, які не мають ідентифікаційного коду він каже наступне: «У середині нульових було таке явище, коли багато людей, сотні тисяч, відмовлялися від цього коду через суди. Переважно це були люди похилого віку. Думаю, що зараз таких людей не дуже багато. Але щодо них інформація міститься теж, тільки там номер паспорта. Я думаю, що ця інформація буде також передаватись», — каже Андрій Межирицький.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що в Україні змінили правила отримання відстрочки. Уряд змінив порядок оформлення та переоформлення відстрочок, у Мінборони готують реформу ТЦК та СП, а Центр протидії дезінформації спростував інформацію про нібито нові обмеження щодо права на відстрочку.

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