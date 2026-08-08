Скільки насправді треба варити молоду кукурудзу: 15 чи 40 хвилин

Кукурудза / © pixabay.com

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Молода кукурудза — одна з найулюбленіших літніх страв. Однак багато хто й досі вважає, що її потрібно варити щонайменше 40 хвилин або навіть кілька годин. Насправді для сучасних солодких сортів цього не потрібно.

Головне — обрати свіжі качани та не переварити їх, адже тоді зерна можуть стати жорсткішими.

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Як вибрати смачну молоду кукурудзу

Як пояснює кулінарний сайт Food Network, одразу після збирання природні цукри в зернах поступово перетворюються на крохмаль. Через це кукурудза з часом втрачає солодкість і стає менш соковитою.

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Під час купівлі варто звернути увагу на кілька ознак:

лушпиння має бути свіжим, зеленим і щільно прилягати до качана;

«волосся» повинно залишатися вологим, еластичним, зеленого або коричневого кольору, але не сухим;

якщо качани продаються без листя, зерна мають бути рівними, гладенькими, пружними та однакового кольору.

Невеликі вм’ятини на зернах можуть свідчити про те, що кукурудза вже втратила вологу.

Скільки варити молоду кукурудзу

Часи, коли кукурудзу доводилося варити по кілька годин, залишилися в минулому. Тоді переважно готували кормові сорти, які були більш крохмалистими й твердими.

Сучасна солодка кукурудза, спеціально виведена для приготування, вариться значно швидше — лише 5–10 хвилин після повторного закипання води.

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Перед варінням качани потрібно очистити від листя та «волосся», а великі — розрізати на дві або три частини.

У каструлю налийте воду та доведіть її до кипіння. Сіль під час варіння додавати не рекомендується, адже вона може зробити зерна твердішими. Натомість за бажанням можна покласти одну-дві столові ложки цукру.

Після того як вода закипить, опустіть кукурудзу в каструлю. Коли вода знову почне кипіти, варіть качани ще близько 5 хвилин або до моменту, коли зерна стануть яскраво-жовтими та хрусткими.

Після приготування кукурудзу можна посолити та змастити вершковим маслом.

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Як зробити кукурудзу ще смачнішою

Кулінарне видання Allrecipes радить спробувати приготувати молоду кукурудзу з молоком і вершками.

Для цього після закипання води потрібно додати до каструлі склянку молока, 60 мілілітрів жирних вершків, 70 грамів цукру та 60 грамів вершкового масла.

Коли масло повністю розтопиться, покладіть качани у каструлю та варіть їх 7–8 хвилин на невеликому вогні.

За таким способом кукурудза виходить особливо ніжною, солодкою та набуває виразного вершкового смаку.

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