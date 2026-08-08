Сколько нужно варить молодую кукурузу: 15 или 40 минут

Кукуруза / © pixabay.com

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Молодая кукуруза — одно из самых любимых летних блюд. Однако многие до сих пор считают, что ее нужно варить по меньшей мере 40 минут или даже несколько часов. На самом деле, для современных сладких сортов этого не нужно.

Главное — выбрать свежие кочаны и не переварить их, ведь тогда зерна могут стать жестче.

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Как выбрать вкусную молодую кукурузу

Как объясняет кулинарный сайт Food Network, сразу после уборки природные сахара в зернах постепенно превращаются в крахмал. Поэтому кукуруза со временем теряет сладость и становится менее сочной.

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При покупке следует обратить внимание на несколько признаков:

шелуха должна быть свежей, зеленой и плотно прилегать к початку;

«волосы» должны оставаться влажными, эластичными, зеленого или коричневого цвета, но не сухими;

если кочаны продаются без листьев, зерна должны быть ровными, гладкими, упругими и одинакового цвета.

Небольшие вмятины на зернах могут свидетельствовать о том, что кукуруза потеряла влагу.

Сколько варить молодую кукурузу

Времена, когда кукурузу приходилось варить по несколько часов, осталось в прошлом. Тогда преимущественно готовили кормовые сорта, которые были более крахмалистыми и жесткими.

Современная сладкая кукуруза, специально выведенная для приготовления, варится гораздо быстрее — всего 5–10 минут после закипания воды.

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Перед варкой кочаны нужно очистить от листьев и «волос», а большие — разрезать на две или три части.

В кастрюлю налейте воду и доведите до кипения. Соль при варке добавлять не рекомендуется, ведь она может сделать зерна более твердыми. По желанию можно положить одну-две столовые ложки сахара.

После того, как вода закипит, опустите кукурузу в кастрюлю. Когда вода снова начнет кипеть, варите кочаны еще около 5 минут или до момента, когда зерна станут ярко-желтыми и хрустящими.

После приготовления кукурузу можно посолить и смазать сливочным маслом.

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Как сделать кукурузу еще вкуснее

Кулинарное издание Allrecipes рекомендует попробовать приготовить молодую кукурузу с молоком и сливками.

Для этого после закипания воды нужно добавить в кастрюлю стакан молока, 60 миллилитров жирных сливок, 70 граммов сахара и 60 граммов сливочного масла.

Когда масло полностью растопится, положите кочаны в кастрюлю и варите их 7–8 минут на небольшом огне.

По такому способу кукуруза получается особенно нежной, сладкой и приобретает выразительный сливочный вкус.

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