Пенсия может возрасти более чем на 50%: как увеличить выплаты

пенсия. / © Unsplash

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В Украине граждане могут самостоятельно увеличить будущие пенсионные выплаты. Один из способов — отложить выход на пенсию и продолжить работу после получения права на заслуженный отдых. При определенных условиях это может существенно повысить размер пенсии более чем на 50%.

Как воспользоваться этим механизмом и кому он может оказаться выгодным, сообщает Новости.LIVE.

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В Пенсионном фонде Украины объяснили, что увеличить размер будущей пенсии можно благодаря отсрочке выхода на заслуженный отдых. Речь идет о ситуации, когда человек по достижении пенсионного возраста продолжает официально работать и не оформляет выплату сразу.

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Такой механизм предусмотрен законодательством и стимулирует граждан дольше оставаться в трудовом статусе, ведь за каждый дополнительный месяц отсрочки предусмотрено повышение размера пенсии. Эта возможность регулируется статьей 29 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Воспользоваться правом на возросшую выплату могут граждане, выполняющие определенные условия:

достижение 60-летнего возраста;

необходимое количество страхового стажа;

отсутствие обращения за оформлением пенсии.

По нормам закона, размер повышения привязан к продолжительности отсрочки возможного оформления пенсии:

если срок не превышает 5 лет, то пенсия будет расти на 0,5% ежемесячно;

если оформление пенсии отложат более пяти лет, то доплата будет составлять 0,75% ежемесячно.

По подсчетам ПФУ, один год отсрочки сможет гарантировать гражданину повышение пенсионной выплаты на 6%, два года — 12%. Если отложить возможность выхода на пенсию на шесть лет (72 месяца), то базовый уровень пенсии вырастет на 54%.

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По данным Пенсионного фонда Украины, размер выплаты может существенно возрасти, если человек решит отложить выход на пенсию. Так, за один дополнительный год работы после получения права на пенсию выплата увеличится на 6%, за два года — уже на 12%.

Наибольшее повышение предусмотрено при длительной отсрочке. Если гражданин не будет оформлять пенсию в течение шести лет (72 месяцев), то ее базовый размер может возрасти на 54%.

Как сообщалось, в августе большинство украинских пенсионеров не увидят общего повышения выплат, поскольку очередную индексацию провели еще в марте. В то же время, некоторые категории граждан могут получить дополнительные выплаты ко Дню Независимости, а также предусмотренные законом возрастные надбавки, которые Пенсионный фонд начисляет автоматически.

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