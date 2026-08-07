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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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10k
Время на прочтение
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Дантес впервые публично появился с новой избранницей: фото звездной пары

После долгих слухов возлюбленные больше не скрывают чувств.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
1 комментарий
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Владимир Дантес

Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Украинский певец Владимир Дантес и его вероятная избранница Анастасия Неправда, похоже, наконец-то перестали интриговать поклонников.

Маркетолог в Instagram опубликовала первое совместное фото с 38-летним артистом, где не скрыла его лицо, как раньше. Так что фактически это и подтвердило их роман.

Селфи возлюбленные сделали в лифте. На фото Дантес нежно прильнул к 32-летней Насте, когда оба предстали в парных футболках с изображением собаки Василия — любимца, которого певец в свое время приютил вместе с бывшей избранницей Дашей Кацуриной.

Владимир Дантес и Анастасия Неправда

Владимир Дантес и Анастасия Неправда

Неправда не стала добавлять в публикацию лишних объяснений и только в шутку подписала кадр: «Продадим мерч».

Примечательно, что Анастасия не обозначила страницу Дантеса на фото, а сам артист не стал публиковать селфи у себя в Instagram. В то же время сам факт появления такого кадра стал красноречивее любых официальных заявлений.

Сам Дантес после разрыва с Дашей Кацуриной неоднократно заявлял, что больше не хочет выносить личную жизнь на всеобщее обозрение. Однако теперь артист, похоже, сделал исключение — по крайней мере, не стал препятствовать появлению первого совместного фото с новой возлюбленной.

Напомним, слухи о романе Владимира Дантеса и Анастасии Неправды начали распространяться после ряда совпадений в Сети. Пара вместе отдыхала и недавний день рождения музыканта праздновала подальше от других. Впоследствии в Сети появилось больше деталей о возможных отношениях пары, о которых можно узнать по ссылке.

Комментарии (1)
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val4391
10:42, 2026.08.07
Чого його не мобілізують? Одні служать, інші купили квитки в мирне вільне життя і незамінні артисти і волонтери і економічний культурний фронт тримають, п...
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