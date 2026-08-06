В Украину внезапно прибыл звездный россиянин: Юрко Юрченко гневно разнес его "хорошую" позицию

Юрий Юрченко, Максим Покровский

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Украинский музыкант и военнослужащий Юрко Юрченко (Юркеш) резко отреагировал на приезд в Украину фронтмена российской группы «Ногу свело!» Максима Покровского.

Свою позицию артист высказал на странице Facebook. Юрченко подчеркнул, что не воспринимает понятие «хороших россиян» даже тогда, когда представители РФ публично осуждают войну и поддерживают Украину.

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По словам военного, после всего, что Россия сделала в Украине, любые проявления симпатии к русской культуре или ее представителям неприемлемы. Он также призвал украинцев не забывать о ежедневном российском терроре и высказался максимально категорично.

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Пост Юрка Юрченко о Максиме Покровском / © facebook.com/Yurcash

«Нет, не существует „хороших русских“! Пока мое Солнце не погаснет — вы мои враги навеки! Все! Без исключения! Вся ваша культура, язык, история и все, что связано с вами, должно быть уничтожено! Все, кто поддерживает эту нечисть, „хорошую“ или плохую — мои враги! Навеки! Пока мое Солнце не угаснет!» — резко написал артист-военный.

Напомним, лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский несколько дней назад впервые за 15 лет приехал в Украину. В первую же ночь в Киеве он вместе с командой пережил массированную российскую атаку, спускался в укрытие и со временем поделился своими эмоциями, осудив действия страны-агрессорки. Еще с самого начала полномасштабного вторжения музыкант открыто критикует политику Кремля и покинул Россию.

К слову, это не первый случай, когда Юрий Юрченко публично выражает жесткую позицию по поводу любых проявлений сотрудничества с россиянами. Недавно музыкант-военный также подверг критике фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале, где на одной сцене выступали украинские и российские артисты. Тогда он назвал мероприятие «шабашем» и также исчерпывающе объяснил свою позицию.

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