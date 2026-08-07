Кредитный апокалипсис в России: крупнейшие банки стремительно летят в финансовую пропасть

Крупнейшие банки России «Сбер» и «ВТБ» / © ТСН

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Крупнейшие банки России — «Сбер» и «ВТБ» — столкнулись с резким ухудшением качества кредитного портфеля и стремительным ростом проблемных долгов. Эксперты предупреждают о массовой реструктуризации займов, падении прибылей и серьезных рисках для финансового сектора агрессора.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

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Проблемы банка «Сбер»

Российский «Сбер» в финансовой отчетности за первое полугодие 2026 зафиксировал заметное ухудшение качества своего кредитного портфеля. Доля проблемных кредитов третьей стадии только за один квартал увеличилась с 4,8% до 5,5%. Учитывая общий кредитный портфель в 658,7 млрд. дол., это составляет примерно 36,3 млрд долл. проблемной задолженности.

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В то же время, резервы под возможные кредитные потери выросли на 8,6%, дефолтные кредиты в сфере проектного финансирования — на 27,9%, а в корпоративном сегменте — на 22,6%. Объем просроченной задолженности вырос на 23,7%, тогда как в сегменте ипотеки почти на 50%.

Председатель правления «Сбера» Герман Греф признал, что кредитный комитет банка больше сосредоточен на реструктуризации имеющихся долгов, чем на выдаче новых кредитов.

В то же время, заместитель председателя правления Тарас Скворцов пересмотрел прогноз роста ВВП России на 2026 год, снизив его до 0-0,5%, а также предупредил о вероятном повышении налогов в 2027 году.

В банке также отмечают, что риски растут среди компаний электронной коммерции, в первую очередь вокруг маркетплейса Wildberries, клиенты которого все чаще обращаются с просьбами о реструктуризации долгов.

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Проблемы в банке «ВТБ»

Подобная ситуация наблюдается и у «ВТБ». Второй по величине госбанк России, хранящий около 8 трлн руб. депозитов населения, сообщил о сокращении 10% сотрудников головного офиса.

По итогам первого полугодия прибыль банка сократилась на 20%, а только во втором квартале падение составило 34%. За этот же период банк почти на треть нарастил резервы под проблемные кредиты — до 66,5 млрд руб. Кроме того, рентабельность капитала снизилась с 20,5% до 13%, а показатель достаточности капитала сократился до 10,7% при минимально допустимом уровне центробанка в 10%.

Трудности «ВТБ» начали накапливаться еще в прошлом году. По результатам 2025 года доля проблемных кредитов в его портфеле увеличилась почти в полтора раза — до 14,2%. Это примерно на треть больше среднего показателя по банковской системе России. В то же время реальный масштаб потерь может быть еще больше, ведь значительный объем кредитования приходился на предприятия, связанные с военным производством.

Акции «ВТБ» уже опустились до исторических минимумов на московской бирже, в частности из-за беспокойства инвесторов рисками, связанными со стратегическим партнерством банка из Wildberries.

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В разведке резюмировали, что финансовые результаты двух крупнейших госбанков РФ демонстрируют общую тенденцию: высокие кредитные ставки, замедление экономического роста и санкционное давление все сильнее отражаются на качестве банковских активов. В ответ банки увеличивают резервы, активнее проводят реструктуризацию долгов и сокращают расходы, что повышает риск новых дефолтов и дальнейшего сокращения в финансовом секторе.

Напомним, в России начался массовый крах бизнеса: «Сбербанк» зафиксировал резкий рост добровольных ликвидаций компаний на фоне экономической стагнации и исчерпания госрезервов. Параллельно с этим упала регистрация нового бизнеса, что привело к первому полноценному демографическому кризису в секторе. Больше всего пострадали торговля, строительство и промышленность, а дополнительное давление создают рост налоговой нагрузки и жесткие фискальные ограничения.

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