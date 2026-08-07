Ким Чен Ын "озолотился" на войне в Украине: Bloomberg назвал сумасшедшую сумму

Ким Чен Ын / © Associated Press

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Северная Корея заработала 22 миллиарда долларов на военной поддержке России в войне против Украины. Пхеньян поставляет солдат и вооружения, получая валюту, энергоресурсы и военные технологии.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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«Северная Корея находится в более сильном положении, чем когда-либо за последние 35 лет», — сказал директор консалтинговой компании Korea Risk Group Андрей Ланков.

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По его словам, доходы от продажи оружия России похожи на «выигрыш в лотерею», а восстановленная поддержка президента Китая Си Цзиньпина эквивалентна надежной «пенсии».

По данным Bloomberg, значительная часть доходов остается за пределами Северной Кореи, поскольку Ким Чен Ын заблокирован в международной банковской системе, а некоторые платежи производятся посредством передачи товаров и технологий.

Ким Чен Ын также отправлял в Россию от 16 000 до 22 000 военнослужащих в обмен на примерно 2000 долларов в месяц за каждого, отмечают журналисты.

«Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией стало ключевым источником дохода, поддерживающего северокорейскую экономику», — сказал южнокорейский оппозиционный депутат Кан Десик.

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Банк Кореи прогнозирует рост экономики соседней страны на 3,5% в 2025 году. Это стало третьим подряд годовым ростом экономики страны, хотя темпы роста были несколько ниже, чем в 2024 году, когда Северная Корея показала лучшие результаты с момента ужесточения санкций.

Поддержка КНДР России — что известно

Северокорейские военные могут снова присоединиться к боевым действиям на стороне России, в частности, к штурмовым операциям против Украины, сообщил военный эксперт Иван Ступак.

Он также предположил, что Россия, по всей вероятности, снова пообещала Северной Корее определенные выгоды в обмен на отправку новой группы спецназовцев.

Накануне Ким Чен Ын заявил о готовности и дальше поддерживать политику России и углублять военное сотрудничество с Москвой.

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Еще в 2024 году Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий, в частности, взаимные оборонные обязательства.

В то же время в КНДР активно формируют культ погибших военных, превознося их как символы преданности государству. В частности, в стране проводятся мемориальные мероприятия и концерты, посвященные павшим.

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