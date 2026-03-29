Россия угрожает еще одной стране из-за возможной помощи Украине

Флаг Южной Кореи / © Getty Images

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Москва может прибегнуть к «ответным мерам», если Южная Корея начнет поставлять Украине летальное оружие.

Об этом он сказал в интервью российским пропагандистам, передает Yonhap.

Руденко упомянул инициативу по поставкам Украине американского вооружения, известной как Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

«Мы последовательно доводили до южнокорейской стороны разными каналами принципиальную позицию России по поводу недопустимости участия Южной Кореи в прямых или косвенных поставках летального оружия киевскому режиму, в частности в рамках инициативы PURL», — заявил он.

В то же время, российский дипломат пригрозил последствиями для двусторонних отношений.

«В противном случае двусторонние отношения между Россией и Южной Кореей могут серьезно пострадать, и мы будем вынуждены принять ответные меры. Надеюсь, что до этого не дойдет», — сказал Руденко.

Эти заявления прозвучали примерно через месяц после того, как представитель МИД РФ также предупреждал о возможных ответных действиях, если Сеул присоединится к формату PURL.

Ранее сообщалось, что в войне в Украине на стороне России погибли и получили ранения шесть тысяч военных Северной Кореи.

Мы ранее информировали, что Китай и Северная Корея учатся на войне России против Украины, создавая угрозы в Восточной Азии.