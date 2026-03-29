Стоимость дизтоплива в Украине пересекла новую психологическую отметку

АЗС / © pixabay.com

В Украине стоимость дизельного топлива пересекла новую психологическую отметку — 90 гривен за литр. Такую цену можно увидеть на самых популярных сетях АЗС. Правда, касается это только премиального дизеля.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По наблюдениям, всю неделю стоимость всех видов дизтоплива на заправках росла примерно на гривну ежедневно.

Также на АЗС вверх идет и цена на газ. Сейчас она приближается к 48 гривен.

А вот стоимость бензина пока плюс-минус стабильна.

Цены на топливо начали расти несколько недель назад. После начала так называемой «военной операции» на Ближнем Востоке стоимость бензина и дизеля выросла во всем мире.

В Украине, чтобы уменьшить ценовой удар на потребителей, правительство ввело программу «Кэшбек на топливо». До 1-го мая в рамках «Национального кэшбека» водители смогут возвращать от 2-х до 11-ти гривен за каждый литр. Скидка на газ по кэшбеку — 5 процентов, на бензин — 10, и на дизельное топливо — 15 процентов.

Ранее ТСН.ua сообщал, как получить кэшбек на топливо и какая максимальная сумма выплат.

Топливо в Украине — последние новости

Напомним, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский заверил, что Украина будет полностью обеспечена дизельным топливом на апрель, несмотря на мировой кризис и дефицит на мировом рынке из-за обострения на Ближнем Востоке.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что на фоне энергетического кризиса в Украине аримя не испытывает дефицита топлива. Поставки для армии остаются приоритетом.

Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн утверждает, что, несмотря на жуткие прогнозы западных СМИ, никакого дефицита дизельного топлива нет и не прогнозируется.