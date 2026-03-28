Будет ли дефицит дизеля в Украине в апреле на фоне мирового кризиса: эксперт ответил

Украина обеспечена дизтопливом на апрель / © Associated Press

Украина будет полностью обеспечена дизельным горючим на апрель, невзирая на мировой кризис и дефицит на мировом рынке из-за обострения на Ближнем Востоке.

Об этом заявил Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины.

«О дизтопливе на апрель. Практически 100% потребностей страны в дизтопливе на апрель уже законтрактовано», — написал он в Facebook.

По словам Закревского, несмотря на некоторые сложности, операторам рынка удалось законтрактовать практически весь необходимый объем поставки дизтоплива на апрель.

«Соответственно, несмотря на продолжающийся мировой кризис дизеля так же как и бензина в Украине будет более чем достаточно», — заверил он.

Напомним, 23 марта издание Reuters опубликовало громкую статью, в которой сообщило, что у Украины есть запасы дизельного топлива только до конца марта, а ситуация с поставками в апреле остается неопределенной.

Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн прокомментировал, действительно ли у Украины топливо только до конца марта.

Сегодня, 28 марта на некоторых автозаправках Украины снова возросла стоимость горючего. В частности, цены на ГТ.

В ответ на рост цен на АЗС Кабинет министров запустил «кэшбек на горючее». В правительстве считают, что оно обеспечит поддержку тем, кто больше нуждается в финансовой помощи из-за роста цен на топливо.

Ранее эксперты Сергей Куюн и Александр Сиренко прогнозировали цены на бензин А-95 и дизель в апреле 2026 года.