Дизтоплива в Украине хватит до конца марта — в Reuters дали прогноз на апрель

Дизель в Украине.

Украина имеет достаточные запасы дизельного горючего до конца марта, однако ситуация с поставками в апреле остается неопределенной.

Об этом сообщают аналитики консалтинговой компании Enkorr, пишет Reuters.

Импорт растет, но риски остаются

По данным экспертов, ежедневные объемы импорта дизеля выросли примерно на 3% и составляют почти 17 тыс. тонн. Если такая динамика сохранится, общий импорт в марте может достигнуть около 522 тыс. тонн, почти на уровне прошлого года.

После массированных ракетных ударов РФ по украинским нефтеперерабатывающим мощностям страна практически полностью перешла на импорт горючего. Основные поставки производятся из стран Западной, Центральной и Южной Европы.

Неопределенность относительно апреля

В то же время ситуация на следующий месяц остается открытой. По словам аналитиков, поставщики не спешат заключать долгосрочные контракты и откладывают решения до последнего момента.

«Переговоры продолжаются, но пока никто не называет конкретных объемов или гарантий поставки», — отметил один из участников рынка.

Цены на горючее резко растут

Еще одним фактором риска является стремительное подорожание горючего. По словам трейдеров, оптовые цены на дизель за последний месяц выросли почти на 50%.

Основной причиной называют обострение ситуации на Ближнем Востоке, что влияет на глобальный рынок нефти. В случае затягивания конфликта цены могут вырасти еще больше.

Альтернатива — биотопливо

На этом фоне Украина может увеличить производство сырья для биодизеля. По словам замминистра экономики, площади под рапс могут вырасти до 1,5 млн га, если высокие цены на горючее сохранятся.

Хотя текущие запасы дизеля позволяют пройти март без дефицита, ситуация на АЗС в апреле будет зависеть от импорта и ценовой конъюнктуры на мировом рынке.