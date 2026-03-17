Цены на топливо бьют новые антирекорды: сколько стоят бензин и дизель
Тенденция к подорожанию топлива сохраняется, заставляя водителей готовиться к новым расходам.
Украинские АЗС зафиксировали очередные максимумы на стелах, а стоимость дизеля в Киеве местами уже достигает 84 грн за литр. За несколько дней цены на топливо заметно выросли, и тенденция к подорожанию пока сохраняется.
Об этом информирует «Новыны.Live».
В Киеве цены на дизельное топливо уже достигают 83,99 грн за литр, а на некоторых АЗС удерживаются в диапазоне 78,90 — 80,99 грн. Стоимость бензина А-95 варьируется от 68,9 до 74,99 грн за литр, тогда как премиальные виды топлива стоят еще дороже.
Цена на топливо на АЗС Киева
WOG
ДТ Евро — 79,99 грн за литр;
А-95 Евро — 70,99 грн за литр;
95 Mustang — 73,99 грн за литр;
100 Mustang — 80,99 грн за литр.
SOCAR
Nano ДТ — 79,99 грн за литр,
Бензин 95 — 70,99 грн за литр,
Nano 95 — 74,99 грн за литр,
Diesel Nano Extra — 82,99 грн за литр,
Nano 100 — 80,99 грн за литр,
LPG — 44,98 грн за литр.
UPG
upg 100 — 78,9 грн за литр;
upg 95 — 71,9 грн за литр;
A-95 — 68,9 грн за литр;
EURO ДТ — 78,9 грн за литр.
Заметим, по оценкам экономиста Олега Пендзина, цены на топливо в Украине могут вырасти на 5 — 7 грн за литр, если стоимость нефти превысит 100 долл. за баррель. Это создает дополнительные риски для аграриев накануне посевной и может спровоцировать подорожание продуктов, хотя хороший урожай способен частично компенсировать это негативное влияние.