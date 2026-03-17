Цены на топливо бьют новые антирекорды: сколько стоят бензин и дизель

Украинские АЗС зафиксировали очередные максимумы на стелах, а стоимость дизеля в Киеве местами уже достигает 84 грн за литр. За несколько дней цены на топливо заметно выросли, и тенденция к подорожанию пока сохраняется.

Об этом информирует «Новыны.Live».

В Киеве цены на дизельное топливо уже достигают 83,99 грн за литр, а на некоторых АЗС удерживаются в диапазоне 78,90 — 80,99 грн. Стоимость бензина А-95 варьируется от 68,9 до 74,99 грн за литр, тогда как премиальные виды топлива стоят еще дороже.

Цена на топливо на АЗС Киева

WOG

ДТ Евро — 79,99 грн за литр;

А-95 Евро — 70,99 грн за литр;

95 Mustang — 73,99 грн за литр;

100 Mustang — 80,99 грн за литр.

SOCAR

Nano ДТ — 79,99 грн за литр,

Бензин 95 — 70,99 грн за литр,

Nano 95 — 74,99 грн за литр,

Diesel Nano Extra — 82,99 грн за литр,

Nano 100 — 80,99 грн за литр,

LPG — 44,98 грн за литр.

UPG

upg 100 — 78,9 грн за литр;

upg 95 — 71,9 грн за литр;

A-95 — 68,9 грн за литр;

EURO ДТ — 78,9 грн за литр.

Заметим, по оценкам экономиста Олега Пендзина, цены на топливо в Украине могут вырасти на 5 — 7 грн за литр, если стоимость нефти превысит 100 долл. за баррель. Это создает дополнительные риски для аграриев накануне посевной и может спровоцировать подорожание продуктов, хотя хороший урожай способен частично компенсировать это негативное влияние.