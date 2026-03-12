Что будет с бензином в Украине: аналитик спрогнозировал максимум

Специалист объяснил, почему дорожает горючее

Ситуация на украинских АЗС полностью зависит от глобальных геополитических факторов.

Об этом сказал финансовый аналитик Алексей Кущ в интервью Новости.LIVE.

По его словам, если международные договоренности по Ирану приведут к завершению конфликта, мировые цены на нефть быстро вернутся к довоенному уровню.

Эксперт отметил, что попытки правительства влиять на стоимость горючего из-за снижения акцизов или других налоговых мер не давали ожидаемого эффекта.

«Исторически государство теряло миллиарды гривен, предоставляя импортерам сверхприбыли, в то время как водители продолжали платить максимальную рыночную цену», — сказал Кущ.

Он объяснил, если рынок готов покупать литр бензина за 100 грн, именно столько он и обойдется, независимо от налоговой составляющей.

Он отметил, что стабильность цен на горючее в Украине напрямую связана с мировыми нефтяными котировками и продолжительностью военного конфликта на Ближнем Востоке.

Если война будет продолжаться, то высокие цены на АЗС могут стать новой реальностью для украинских водителей.

Сколько стоит бензин и дизель в Украине — актуальные цены на АЗС

Цены на горючее в Украине 12 марта почти не изменились, однако дизельное топливо подорожало.

Стоимость дизеля выросла на нескольких сетях АЗС:

UPG — на 49 копеек,

WOG — на 1 гривну,

Socar и «Укрнафты» — на 2 грн.

Средние цены на топливо 12 марта:

