ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
18
Время на прочтение
2 мин

Что будет с бензином в Украине: аналитик спрогнозировал максимум

Бензин в Украине может стоить 100 грн за литр, если война на Ближнем Востоке будет продолжаться, прогнозирует финансовый эксперт Алексей Кущ.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Что будет с бензином в Украине: аналитик спрогнозировал максимум

Специалист объяснил, почему дорожает горючее

Ситуация на украинских АЗС полностью зависит от глобальных геополитических факторов.

Об этом сказал финансовый аналитик Алексей Кущ в интервью Новости.LIVE.

По его словам, если международные договоренности по Ирану приведут к завершению конфликта, мировые цены на нефть быстро вернутся к довоенному уровню.

Эксперт отметил, что попытки правительства влиять на стоимость горючего из-за снижения акцизов или других налоговых мер не давали ожидаемого эффекта.

«Исторически государство теряло миллиарды гривен, предоставляя импортерам сверхприбыли, в то время как водители продолжали платить максимальную рыночную цену», — сказал Кущ.

Он объяснил, если рынок готов покупать литр бензина за 100 грн, именно столько он и обойдется, независимо от налоговой составляющей.

Он отметил, что стабильность цен на горючее в Украине напрямую связана с мировыми нефтяными котировками и продолжительностью военного конфликта на Ближнем Востоке.

Если война будет продолжаться, то высокие цены на АЗС могут стать новой реальностью для украинских водителей.

Сколько стоит бензин и дизель в Украине — актуальные цены на АЗС

Цены на горючее в Украине 12 марта почти не изменились, однако дизельное топливо подорожало.

Стоимость дизеля выросла на нескольких сетях АЗС:

  • UPG — на 49 копеек,

  • WOG — на 1 гривну,

  • Socar и «Укрнафты» — на 2 грн.

Средние цены на топливо 12 марта:

  • бензин А-92 — 67,74 грн за литр,

  • А-95 — 69,76 грн,

  • А-95+ — 73,62 грн,

  • А-100 — 80,46 грн,

  • дизель — 72,28 грн за литр,

  • автогаз — 42,41 грн.

Дата публикации
Количество просмотров
18
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie