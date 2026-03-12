- Дата публикации
Что будет с бензином в Украине: аналитик спрогнозировал максимум
Бензин в Украине может стоить 100 грн за литр, если война на Ближнем Востоке будет продолжаться, прогнозирует финансовый эксперт Алексей Кущ.
Ситуация на украинских АЗС полностью зависит от глобальных геополитических факторов.
Об этом сказал финансовый аналитик Алексей Кущ в интервью Новости.LIVE.
По его словам, если международные договоренности по Ирану приведут к завершению конфликта, мировые цены на нефть быстро вернутся к довоенному уровню.
Эксперт отметил, что попытки правительства влиять на стоимость горючего из-за снижения акцизов или других налоговых мер не давали ожидаемого эффекта.
«Исторически государство теряло миллиарды гривен, предоставляя импортерам сверхприбыли, в то время как водители продолжали платить максимальную рыночную цену», — сказал Кущ.
Он объяснил, если рынок готов покупать литр бензина за 100 грн, именно столько он и обойдется, независимо от налоговой составляющей.
Он отметил, что стабильность цен на горючее в Украине напрямую связана с мировыми нефтяными котировками и продолжительностью военного конфликта на Ближнем Востоке.
Если война будет продолжаться, то высокие цены на АЗС могут стать новой реальностью для украинских водителей.
Сколько стоит бензин и дизель в Украине — актуальные цены на АЗС
Цены на горючее в Украине 12 марта почти не изменились, однако дизельное топливо подорожало.
Стоимость дизеля выросла на нескольких сетях АЗС:
UPG — на 49 копеек,
WOG — на 1 гривну,
Socar и «Укрнафты» — на 2 грн.
Средние цены на топливо 12 марта:
бензин А-92 — 67,74 грн за литр,
А-95 — 69,76 грн,
А-95+ — 73,62 грн,
А-100 — 80,46 грн,
дизель — 72,28 грн за литр,
автогаз — 42,41 грн.