Цены на бензин и дизель 12 марта: сколько стоит горючее на АЗС

АЗС. / © Pixabay

В Украине на утро 12 марта крупнейшие сети АЗС оставили цены на бензин без существенных изменений. Однако стоимость дизель выросла — кое-где — аж на 2 грн.

Об этом сообщает «Главком».

Мониторинг говорит о том, что на некоторых автозаправках снова выросли цены на дизельное топливо. В частности, на UPG (+49 коп.), WOG (+1 грн), Socar (+2 грн) и «Укрнефти» (+2 грн).

Средняя стоимость топлива утром 12 марта:

бензин А-92 – 67,74 грн за литр

бензин А-95 — 69,76 грн за литр

бензин А-95+ — 73,62 грн за литр

бензин А-100 — 80,46 грн за литр

ГП — 72,28 грн за литр

газ — 42,41 грн

Стоимость горючего на АЗС

Цены на топливо по состоянию на 12 марта 2026 года. Фото: Главком.

Цены на бензин — последние новости

Глава Антимонопольного комитета Павел Кириленко 11 марта заявил, что есть объективные причины резкого удорожания бензина и дизеля. Впрочем, это может быть вызвано «отдельными субъективными факторами». В частности, по его словам, после остановки крупнейшего и единственного нефтеперерабатывающего предприятия в Украине в прошлом году — почти все светлые нефтепродукты в процентном эквиваленте 85% зависят от импорта нефтепродуктов.

В то же время директор «Консалтинговой компании А-95» Сергей Куюн дал обнадеживающий прогноз для водителей. Ведь, по его словам, предпосылок для дальнейшего роста цен на бензин и дизель пока нет. Кроме того, в Украине началось понижение оптовых цен на нефтепродукты.