"Он не получит больше украинской земли": генерал США разнес Путина и заявил, что РФ не победит
Генерал Кит Келлог считает, что для прекращения войны против Украины Путин должен прийти к пониманию, что Россия больше не способна одержать победу.
Ключ к миру в Украине лежит через осознание Кремлем своей несостоятельности. А война завершится, только когда Путин столкнется с реальностью, где военная победа России станет окончательно невозможной.
Такое мнение высказал бывший спецпосланник США генерал Кит Келлог в интервью японскому телеканалу NHK.
«Путин должен понять, что он не получит больше украинской земли, а также признать неспособность России выиграть войну», — сказал генерал, отвечая на вопрос, что необходимо для скорейшего прекращения огня.
Келлог подчеркнул, что Россия продолжает нести большие убытки в результате санкций. А человеческие потери на фронте могут достигать от 1,2 до 1,4 миллиона убитыми и тяжело ранеными.
По мнению американского генерала, правитель России проинформирован об убытках и потерях страны из-за развязанной им войны и боится ответственности за свои поступки.
«Путин обеспокоен тем, что он может стать еще одним Николаем II, последним русским царем, расстрелянным после его отречения», — заметил Келлог.
Остановка огня, по его словам, возможна уже сегодня, если Украина и Россия согласятся заморозить конфликт по нынешней линии фронта.
«Однако именно Путин, а не президент Украины Владимир Зеленский, не хочет прекращения огня и требует, чтобы украинские войска вышли из Донбасса, тогда как Украина отказывается отдавать подконтрольные ей территории», — добавил Келлог.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский расставил точки над «і» в вопросе потенциальных переговоров с Москвой. Глава государства подчеркнул, что прекращение войны не имеет ничего общего с возобновлением отношений или личными эмоциями, ведь речь идет о стратегической необходимости выживания страны. В интервью Politico президент Украины прокомментировал, как возможный мирный договор с Путиным согласовывается с личной неприязнью. Зеленский подчеркнул, что мир — это, прежде всего, юридический инструмент для остановки кровопролития, а не проявление симпатий.