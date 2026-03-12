"Никако дружбы": Зеленский расставил точки над "i" в вопросе мира с Россией

Владимир Зеленский и Путин / © ТСН

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский расставил точки над «і» в вопросе потенциальных переговоров с Москвой. Глава государства подчеркнул, что прекращение войны не имеет ничего общего с возобновлением отношений или личными эмоциями, ведь речь идет о стратегической необходимости выживания страны.

Президент Украины в интервью Politico прокомментировал, как возможный мирный договор с Путиным согласовывается с личной неприязнью. Зеленский подчеркнул, что мир — это, прежде всего, юридический инструмент для остановки кровопролития, а не проявление симпатий.

«Никто не говорит, что нужно подружиться. Никакой дружбы он убийца. Он пытался оккупировать нас и убил многих людей. Мы ответили — и он потерял много военных. Такое отношение вполне понятно. Но нам нужен мир. Мир — это не вопрос эмоций. Ненависть — это об эмоциях», — сказал Зеленский.

Реклама

Президент подчеркнул, что мирный договор — это конкретный документ, который дает людям возможность жить и остановить войну. Здесь речь идет не о личных отношениях.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина будет продолжать переговоры, когда США будут готовы работать так, как договаривались. Президент заверил, что приоритетом для украинской дипломатии остается работа, направленная на окончание войны.

Спецпосланник президента США Стив Виткофф пообещал, что не одобрит мирное соглашение между Украиной и Россией, пока украинцы не ощущают себя в абсолютной безопасности от новых нападений Москвы. По его словам, для этого понадобятся надежные протоколы безопасности от США, которые будут подкреплять аналогичные шаги от Европы.