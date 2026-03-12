- Дата публикации
Какие однолетники зацветают самыми первыми: цветы будут любовать глаз через 3-4 недели после посадки
Благодаря этим однолетним растениям клумба уже в середине весны превращается в ароматный ковер разноцветных цветов.
Многие хозяйки мечтают о яркой клумбе уже в средине весны. Именно поэтому особенно популярны однолетние цветы, которые быстро растут и начинают цвести через три-четыре недели после посадки. Такие цветы не нуждаются в сложном уходе, быстро адаптируются к разным условиям и могут долго украшать сад яркими красками.
Какие красивые однолетники зацветают самыми первыми
Календула считается одним из самых неприхотливых и быстрорастущих цветов. После посева в открытую почву она начинает активно прорастать, а первые бутоны могут появиться уже примерно через четыре недели. Это растение хорошо переносит прохладную весеннюю погоду и не требует особого ухода. Яркие желтые и оранжевые цветы делают клумбу очень яркой и привлекательной.
Алисум часто используют для создания красивых бордюров и цветочных ковров. Это растение быстро прорастает и начинает цвести довольно рано. Его маленькие цветки образуют плотные ароматные соцветия, которые имеют нежный и привлекательный вид. Кроме того, алисум обладает приятным медовым ароматом, который привлекает пчел и бабочек.
Настурция также принадлежит к однолетникам, которые зацветают первыми на клумбе. Она быстро растет и уже через несколько недель после посадки может начинать формировать бутоны. Это растение имеет яркие цветки желтого, оранжевого и красного цвета. Настурция хорошо растет даже на бедных почвах и не нуждается в сложном уходе.
Космея очень популярна среди садоводов благодаря своей неприхотливости и нежным цветам. Она быстро сходит и активно растет даже в прохладную весеннюю погоду. Ее кружевные листочки и нежные цветы создают в саду атмосферу легкости и неописуемой красоты. Космея также хорошо переносит засуху и может цвести в течение всего лета.
Матиола, или ночная фиалка, известна своим сильным ароматом. Хотя ее цветы выглядят довольно скромно, но приятно пахнут, особенно аромат усиливается в вечернее время. Это растение быстро растет и начинает цвести спустя короткий промежуток времени после посадки. Поэтому ее часто высевают рядом с террасами или у дорожек в саду.