Какие однолетники зацветают самыми первыми: цветы будут любовать глаз через 3-4 недели после посадки

Многие хозяйки мечтают о яркой клумбе уже в средине весны. Именно поэтому особенно популярны однолетние цветы, которые быстро растут и начинают цвести через три-четыре недели после посадки. Такие цветы не нуждаются в сложном уходе, быстро адаптируются к разным условиям и могут долго украшать сад яркими красками.

Календула считается одним из самых неприхотливых и быстрорастущих цветов. После посева в открытую почву она начинает активно прорастать, а первые бутоны могут появиться уже примерно через четыре недели. Это растение хорошо переносит прохладную весеннюю погоду и не требует особого ухода. Яркие желтые и оранжевые цветы делают клумбу очень яркой и привлекательной.

Алисум часто используют для создания красивых бордюров и цветочных ковров. Это растение быстро прорастает и начинает цвести довольно рано. Его маленькие цветки образуют плотные ароматные соцветия, которые имеют нежный и привлекательный вид. Кроме того, алисум обладает приятным медовым ароматом, который привлекает пчел и бабочек.

Настурция также принадлежит к однолетникам, которые зацветают первыми на клумбе. Она быстро растет и уже через несколько недель после посадки может начинать формировать бутоны. Это растение имеет яркие цветки желтого, оранжевого и красного цвета. Настурция хорошо растет даже на бедных почвах и не нуждается в сложном уходе.

Космея очень популярна среди садоводов благодаря своей неприхотливости и нежным цветам. Она быстро сходит и активно растет даже в прохладную весеннюю погоду. Ее кружевные листочки и нежные цветы создают в саду атмосферу легкости и неописуемой красоты. Космея также хорошо переносит засуху и может цвести в течение всего лета.