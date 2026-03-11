Церковный праздник 12 марта / © unsplash.com

Завтра, 12 марта, в православном календаре день памяти святого преподобного исповедника Теофана Сигриянского. Теофан родился в Царьграде (Константинополе) около 752 года в знатной и благочестивой семье. Его отец был родственником византийского императора Льва Исаврийского, что позволило юноше вырасти при императорском дворе.

Сначала Теофан занимал высокие придворные должности, и глубокое христианское желание поставить Бога больше всего привело его к отказу от мирской жизни. Даже в браке с благочестивой женой он уговорил ее жить в супружеской чистоте, как брата и сестру, чтобы вместе стремиться к монашескому призванию.

После смерти родителей Теофан и его жена разошлись в разные монастыри: она стала монахиней, а он принял монашество. Теофан сначала жил в уединенных монастырях в горах Сигрианы (Малая Азия), где обрел духовную мудрость и опыт подвижничества.

Впоследствии он основал игуменский монастырь в Сигриане, известный как обитель «Великого Поселения», и руководил им с глубоким смирением и трудом. Бог наделил его даром чудотворения: святой исцелял больных и снискал славу как молитвенник и наставник для многих.

787 Теофана приглашена на Седьмой Вселенский собор в Никее, где утверждалась почитание святых икон и осуждалась иконоборческая ересь. Несмотря на свой аскетический облик и простоту, он демонстрировал глубокую богословскую убежденность в истине веры.

Позже, во время нового развертывания иконоборчества при императоре Леве Армянине (813–820), Теофана заставляли отречься от иконопочитания. Не изменив истине, он был арестован и заключен в тюрьму. Его монастырь был разрушен, а сам он испытывал мучения и унижения.

После двух лет заключения святого выгнали в изгнание на остров Самотракию. Там, уже истощенный страданиями, он прожил всего несколько недель (по одним данным 23 дня), после чего мирно отошел к Господу, получив венцы верности и мученичества за истину Христову.

Церковный праздник 12 марта — день памяти святого Григория, Папы

В молодости Григорий успешно служил в государственных должностях и приобрел репутацию мудрого и ответственного администратора. Около 574 года он отказался от светской карьеры и превратил собственный дворец в Целию в монастырь святого Андрея, стал монахом и посвятил себя аскетической жизни, молитве и благотворительности.

Монашество полностью сформировало его духовное мировоззрение и подготовило к дальнейшему служению Церкви. Именно в монастыре он углубил знания Священного Писания и отцов Церкви, занимался написанием духовных произведений и воспитанием братии.

В 590 году Григория избрали Папой Римским — 64-м епископом Рима. Хотя он поначалу затруднялся принять это правительство, его служение стало переломным в истории папства.

Григорий также известен как автор многочисленных поучений, писем и духовных произведений, в том числе «Пастырского правила» (Regula Pastoralis), в котором изложил основы заботы о Христовой пастве и духовной опеке над верными.

Святой Григорий Великий умер 12 марта 604 и был канонизирован святой Церковью.

Приметы 12 марта

Туман опустился низко — скоро будет солнечная погода.

На иве появились почки — ждите богатого урожая.

Если 12 марта пройдет дождь, то ожидается мокрое лето.

Что завтра нельзя делать

В этот день не рекомендуется ссужать деньги — существует большой риск потерять финансовую стабильность. Также не стоит принимать подарки без всякого возмездного жеста: даже символическая монета считается обязательным ответом за любую полученную вещь. Народные наблюдения также советуют не засиживаться долго в постели — чрезмерный сон в этот день может навлечь неудачи на весь год.

Что можно делать завтра

Перед иконой святителя Григория обращаются с молитвами за получение знаний и мудрости, особенно те, кто связан с политикой или государственным управлением. Святой Григорий помогает принимать взвешенные решения, а также покровитель всех мужчин с именем Григорий.