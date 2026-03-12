ТСН в социальных сетях

Украина
71
1 мин

Ночью враг нанес удар по Харькову БпЛА — Терехов

В настоящее время устанавливаются последствия атаки.

Игорь Бережанский
Ударный беспилотник Shahed

Ударный беспилотник Shahed / © reuters.com

Российские захватчики в ночь на 12 марта нанесли удар беспилотником по Харькову .

Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов.

Он заявил, что удар пришелся по Киевскому району города.

"Повторный удар враждебным БПЛА по Киевскому району", - говорится в сообщении.

Кроме того, Весов сообщил, что в настоящее время устанавливаются последствия атаки.

Ранее сообщалось, что в Харькове в результате удара вражеского беспилотника по Холодногорскому району пострадали четыре человека .

Мы ранее информировали, что из-за ракетного удара по Харькову 7 марта погибла 13-летняя Елизавета Полянская и ее семья .

71
