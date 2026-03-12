- Дата публикации
Ночью враг нанес удар по Харькову БпЛА — Терехов
В настоящее время устанавливаются последствия атаки.
Российские захватчики в ночь на 12 марта нанесли удар беспилотником по Харькову .
Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов.
Он заявил, что удар пришелся по Киевскому району города.
"Повторный удар враждебным БПЛА по Киевскому району", - говорится в сообщении.
Кроме того, Весов сообщил, что в настоящее время устанавливаются последствия атаки.
Ранее сообщалось, что в Харькове в результате удара вражеского беспилотника по Холодногорскому району пострадали четыре человека .
Мы ранее информировали, что из-за ракетного удара по Харькову 7 марта погибла 13-летняя Елизавета Полянская и ее семья .