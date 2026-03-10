Какой праздник 11 марта 2026 года / © ТСН

Реклама

11 марта 2026 года — среда. 1476-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

11 марта верующие празднуют День памяти святого Софрония, патриарха Иерусалимского / © unsplash.com

Завтра, 11 марта, верующие празднуют День памяти святого Софрония, патриарха Иерусалимского. Родился в XI веке, сначала был монахом и известен как автор глубоких духовных произведений, особенно о молитве и внутренней жизни. Как патриарх Иерусалимский, Софроний прославился борьбой против монофизитства и сохранения чистоты православной веры. Он также активно отстаивал святыни и христианские святыни во время арабского завоевания Иерусалима. Софроний оставил после себя ценные произведения, в частности «Листвицу», повлиявшие на дальнейший монашеский аскетизм.

11 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день сантехника / © unsplash.com

11 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день сантехника. Этот день начал Всемирный совет сантехников (World Plumbing Council) 2010 с целью подчеркнуть важную роль сантехники и сантехников в современной жизни — от обеспечения чистой водой до надлежащей системы канализации, которая имеет решающее значение для защиты здоровья, санитарии и благополучия людей.

Реклама

11 марта День сертифицированного диетолога-нутрициолога / © unsplash.com

Также 11 марта День сертифицированного диетолога-нутрициолога. Этот день посвящен признанию важной роли сертифицированных диетологов-нутрициологов в обществе — специалистов, профессионально изучающих питание и диетологию, проходят соответствующее образование и сертификацию, чтобы предоставлять научно обоснованные рекомендации по питанию, профилактике и лечению болезней.

11 марта Всемирный день мусульманской культуры, мира, диалога и кино / © unsplash.com

А еще 11 марта Всемирный день мусульманской культуры, мира, диалога и кино. Этот день посвящен празднованию богатой и разнообразной культуры мусульманского мира, а также распространению идей мира, взаимного уважения и диалога между народами и религиями. Во многих странах проводятся кинофестивали, показы документальных фильмов, выставки искусства, панельные дискуссии и культурные мероприятия, которые открывают людям более глубокое понимание мусульманских традиций и образа жизни.