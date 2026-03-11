День ангела 11 марта: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 11 марта, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 11 марта

11 марта 2026 поздравьте с именинами Василия, Георгия, Ивана, Ефима.

Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве надежен, флегматичен. Во взрослом возрасте становится серьезным, перфекционистом.

Георгий — древнегреческое имя, переводится как «земледелец». В детстве яркий, чувственный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, трудолюбивым.

Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как «милость Божия». В детстве тихий, добрый. Во взрослом возрасте становится неторопливым, но упорным.

Ефим — древнегреческое происхождение, означает «благочестивый». В детстве талантлив, умен. Во взрослом возрасте становится самолюбивым, щедрым.

День ангела 11 марта — душевные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда оберегал тебя, вдохновлял на добрые поступки и наполнял каждый день светом, радостью и гармонией.

***

С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда стоит рядом, защищает от невзгод и помогает осуществлять самые заветные мечты. Будь счастлив/счастлив и полон/полнен благополучия!

***

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы добрые силы всегда были на твоей стороне, сердце радовалось каждому дню, а душа находила покой и вдохновение во всем, что ты делаешь.

***

С днем ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя от всего зла, наполняет жизнь светом, здоровьем, любовью и гармонией, а сердце всегда чувствует поддержку и тепло.

***

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть ангел-хранитель ведет тебя жизнью, дарит уверенность, силу и благополучие, а каждый день будет наполнен счастьем, миром и благословением.