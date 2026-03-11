- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 57
- Время на прочтение
- 2 мин
День ангела 11 марта: кого и как поздравлять с именинами
11 марта 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 11 марта
11 марта 2026 поздравьте с именинами Василия, Георгия, Ивана, Ефима.
Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве надежен, флегматичен. Во взрослом возрасте становится серьезным, перфекционистом.
Георгий — древнегреческое имя, переводится как «земледелец». В детстве яркий, чувственный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, трудолюбивым.
Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как «милость Божия». В детстве тихий, добрый. Во взрослом возрасте становится неторопливым, но упорным.
Ефим — древнегреческое происхождение, означает «благочестивый». В детстве талантлив, умен. Во взрослом возрасте становится самолюбивым, щедрым.
День ангела 11 марта — душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда оберегал тебя, вдохновлял на добрые поступки и наполнял каждый день светом, радостью и гармонией.
***
С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда стоит рядом, защищает от невзгод и помогает осуществлять самые заветные мечты. Будь счастлив/счастлив и полон/полнен благополучия!
***
Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы добрые силы всегда были на твоей стороне, сердце радовалось каждому дню, а душа находила покой и вдохновение во всем, что ты делаешь.
***
С днем ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя от всего зла, наполняет жизнь светом, здоровьем, любовью и гармонией, а сердце всегда чувствует поддержку и тепло.
***
Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть ангел-хранитель ведет тебя жизнью, дарит уверенность, силу и благополучие, а каждый день будет наполнен счастьем, миром и благословением.