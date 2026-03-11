Еврокомиссия пригрозила лишить Венецианскую биеннале денег из-за России

Еврокомиссия / © Reuters

Европейская комиссия может лишить Венецианский биеннале грантового финансирования через решение допустить Россию к участию в 61-й Международной художественной выставке.

Совместное заявление вице-президента ЕК Хенны Вирккунен и еврокомиссара по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Гленна Микаллефа опубликовали на сайте Еврокомиссии.

Чиновники решительно осудили решение Фонда Биеннале разрешить России открыть национальный павильон на выставке этого года. Это может произойти впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

«Европейская комиссия четко выразила свою позицию по поводу незаконной агрессивной войны России против Украины. Культура способствует и защищает демократические ценности, способствует открытому диалогу, разнообразию и свободе слова и никогда не должна использоваться как платформа для пропаганды», — говорится в заявлении.

Вирккунен и Микаллеф подчеркнули, что решение Фонда Биеннале допустить российских участников противоречит коллективной позиции Европейского Союза по агрессии России.

В Еврокомиссии предупредили: если организаторы выставки не пересмотрят свое решение, Брюссель может принять дальнейшие меры. В частности, речь идет о возможной приостановке или полном прекращении предоставления грантового финансирования.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины резко отреагировало на информацию об участии России в 61-й Венецианской биеннале, заявив, что такое решение может стать «опасным сигналом поддержки агрессии».

