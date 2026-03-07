США могут снять санкции с российской нефти: в Минфине объяснили причину

Санкции

Реклама

Соединенные Штаты могут частично снять санкции с российской нефти, чтобы компенсировать возможный дефицит на мировом рынке из-за военной операции против Ирана.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире программы Kudlow на телеканале Fox Business.

По словам Бессента, на танкерах в море находятся сотни миллионов баррелей российской нефти, на которые сейчас распространяются санкции. Если их отменить частично, это позволит быстро увеличить предложение на мировом рынке.

Реклама

«На воде находятся сотни миллионов баррелей нефти под санкциями. Фактически, сняв ограничения, Министерство финансов может создать дополнительное предложение и мы рассматриваем такую возможность», — отметил он.

Напомним, что ранее США разрешили Индии временно покупать российскую нефть: что произошло

США предоставили индийским нефтеперерабатывающим заводам временное исключение из санкций по закупке российской нефти. Ослабление будет действовать в течение 30 дней и стремится избежать потрясений на мировом энергетическом рынке.

В США объясняют, что этот шаг носит временный характер и направлен на стабилизацию мирового энергетического рынка, который может столкнуться с нехваткой нефти из-за напряженности на Ближнем Востоке.