- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 988
- Время на прочтение
- 2 мин
Венгрия вернет "Ощадбанку" инкассаторские автомобили, но без денег — детали решения
Правительство Венгрии согласилось передать украинскому «Ощадбанку» оба арестованных инкассаторских автомобиля, однако изъятые средства и золото остаются в стране.
Власти Венгрии согласились отдать государственному Ощадбанку оба арестованных инкассаторских автомобиля, но оставляют изъятыми деньги и золото, которые те перевозили.
Об этом «Европейской правде» сообщили два источника, информированные о ходе дела.
Следователи венгерской Национальной службы налогов и таможни, которым правительство поручило вести формальное расследование, сообщили адвокатам украинской стороны о намерении передачи арестованных автомобилей.
Золотовалютные ценности, противоправно изъятые властями Венгрии из банковских автомобилей, останутся в Венгрии. Это отвечает требованиям закона, который власти Венгрии срочно приняли на этой неделе, чтобы создать правовую почву для конфискации средств, оказавшихся в спецслужбах Венгрии после ограбления двух инкассаторских автомобилей «Ощадбанка».
Также это предусматривает специальное решение правительства Орбана. Об изъятии автомобилей в документах, принятых венгерскими властями, речь не шла.
Задержание инкассаторов в Венгрии
6 марта Венгрия задержала два инкассаторских автомобиля «Ощадбанка». Семерых сотрудников банка вечером того же дня отпустили, но авто и ценности, которые они перевозили, все еще остаются незаконно задержанными.
В задержанных автомобилях, как утверждает “Ощадбанк«, было 40 млн долларов США, 35 млн евро, 9 кг банковского золота.
Скандал приобрел политический масштаб, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал действия Будапешта «государственным терроризмом», а МИД рекомендовал украинцам удержаться от поездок в Венгрию.
Венгерские власти объяснили, что задержание инкассаторов связано с расследованием отмывания денег.
Украинская сторона заявила о «захвате заложников и ценностей» и направила дипломатическую ноту.
Отметим, накануне выборов, которые состоятся 12 апреля, в Венгрии отношения между Киевом и Будапештом существенно ухудшились и переросли в публичные угрозы двух лидеров.