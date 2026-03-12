Венгрия вернет "Ощадбанку" инкассаторские автомобили, но без денег — детали решения

Венгрия вернет Украине инкассаторские автомобили / © ТСН

Реклама

Власти Венгрии согласились отдать государственному Ощадбанку оба арестованных инкассаторских автомобиля, но оставляют изъятыми деньги и золото, которые те перевозили.

Об этом «Европейской правде» сообщили два источника, информированные о ходе дела.

Следователи венгерской Национальной службы налогов и таможни, которым правительство поручило вести формальное расследование, сообщили адвокатам украинской стороны о намерении передачи арестованных автомобилей.

Реклама

Золотовалютные ценности, противоправно изъятые властями Венгрии из банковских автомобилей, останутся в Венгрии. Это отвечает требованиям закона, который власти Венгрии срочно приняли на этой неделе, чтобы создать правовую почву для конфискации средств, оказавшихся в спецслужбах Венгрии после ограбления двух инкассаторских автомобилей «Ощадбанка».

Также это предусматривает специальное решение правительства Орбана. Об изъятии автомобилей в документах, принятых венгерскими властями, речь не шла.

Задержание инкассаторов в Венгрии

6 марта Венгрия задержала два инкассаторских автомобиля «Ощадбанка». Семерых сотрудников банка вечером того же дня отпустили, но авто и ценности, которые они перевозили, все еще остаются незаконно задержанными.

В задержанных автомобилях, как утверждает “Ощадбанк«, было 40 млн долларов США, 35 млн евро, 9 кг банковского золота.

Реклама

Скандал приобрел политический масштаб, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал действия Будапешта «государственным терроризмом», а МИД рекомендовал украинцам удержаться от поездок в Венгрию.

Венгерские власти объяснили, что задержание инкассаторов связано с расследованием отмывания денег.

Украинская сторона заявила о «захвате заложников и ценностей» и направила дипломатическую ноту.

Отметим, накануне выборов, которые состоятся 12 апреля, в Венгрии отношения между Киевом и Будапештом существенно ухудшились и переросли в публичные угрозы двух лидеров.