Эксперт объяснила, для кого Ощадбанк вез изъятые Венгрией золотые слитки

Изъятые в Венгрии деньги и золото / © Уряд Угорщини

Реклама

С августа 2025 года Национальный банк Украины разрешил продажу банковских металлов ювелирным производителям и именно ювелирные компании покупают золото килограммовыми слитками.

Об этом в комментарии Эспрессо рассказала глава Ассоциации профессиональных участников рынка банковских металлов Украины Алла Ищенко.

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения импорт золота в Украину фактически не производился. Банки могли его завозить, но не имели возможности продавать.

Реклама

«С августа 2022 года НБУ разрешил банкам продажу банковских металлов только в пределах выкупа у клиентов через кассы банков. В августе 2025 г. в перечень разрешенных операций НБУ включил продажу банковского металла ювелирным производителям», — отметила Ищенко.

Она пояснила, что ювелирные компании давно настаивали на таком разрешении, поскольку для них это единственный законный способ приобрести сырье.

«Ювелиры долго требовали такого разрешения, потому что для них реальный легальный путь получить сырье, не нарушая законодательство Украины, — приобрести его в банке», — добавила эксперт.

По словам Ищенко, первая норма, формально позволявшая продажу золота ювелирам, была принята еще в декабре 2024 года, однако из-за дополнительных ограничений она фактически не работала.

Реклама

«Никакой операции не было. Мы как ассоциация обратились в НБУ письмом в июне 2025 года. Национальный банк внес дополнения в августе 2025 года, после чего появились определенные объемы ввоза золота», — пояснила она.

Эксперт отметила, что объемы импорта отвечают текущим потребностям ювелирной отрасли.

Ищенко также предположила, что золотые слитки, перевозимые инкассаторскими автомобилями Ощадбанка, вероятнее всего были предназначены именно для ювелирных компаний.

В то же время она подчеркнула, что объемы таких поставок не значительны.

Реклама

«Люди очень возбудились из-за этих 9 кг, но на самом деле это ничто. Когда работали авиаперевозки, к нам чуть ли не каждый день завозили и наличную валюту, и банковские металлы», — сказала Ищенко.

Из-за отсутствия авиаперевозок банки вынуждены организовывать доставку металлов автотранспортом.

По ее словам, Ощадбанк стал первым банком, обратившимся в НБУ за разрешением на такие операции. Пока подобную аккредитацию имеют три банка.

«Это вынужденное действие в условиях отсутствия авиаперевозок. И это рядовая операция по обеспечению наличного обращения», — подытожила эксперт.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на грубое нарушение Венгрией прав граждан Украины во время их содержания в Будапеште.

Мы ранее информировали, что Национальный банк Украины инициирует независимый аудит процессов и договорных отношений между всеми сторонами, вовлеченными в перевозку валютных ценностей из Австрии в Украину транзитом через Венгрию.